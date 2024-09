비드전문가 부광컨설팅, 필리핀 '마바요'마을 아이들에게 '꿈' 전달

부광컨설팅은 필리핀 수빅 외곽에 위치한 마바요마을 아이들에게 최근 ‘꿈’이 담긴 가방을 전달했다고 11일 밝혔다.

마바요 마을은 어촌마을로 고기를 잡아야만 하루 한, 두 끼를 먹을 수 있는 열악한 경제상황에 처해 있으며, 그나마 날씨의 영향으로 배를 타지 못하는 날은 아이들이 한 끼도 먹지 못하는 안타까운 상황이다.

마바요마을 100명의 아이들에게 전달한 가방에는 필요한 구호물품과 학용품을 담았고, 부광컨설팅 로고와 ‘NEVER GIVE UP ON YOUR DREAMS’라는 문구를 새겨 아이들이 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 응원의 메시지를 함께 담았다.

후원물품을 전달한 NGO‘ 따뜻한하루’ 현지센터 관계자는 한국에서 정성스럽게 보내온 가방을 선물 받은 아이들이 밝은 미소를 감추지 못했다고 전했다.

부광컨설팅 배창환대표는 “도움이 필요한 필리핀 아이들에게 희망을 선물할 수 있어 기쁘다. 열악한 환경 속에서 아이들이 꿈을 잃지 않고 나아갈 수 있으면 좋겠다”면서, “사회적 가치 실현을 위해 앞으로도 지속적으로 기부활동을 실천할 계획”이라고 밝혔다.

부광컨설팅은 관공서입찰, 건설업등록 등 건설업에 필요한 지식과 정보를 전달하고, 전문 연구원의 분석과 업체별 맞춤 관리를 통해 차별화된 서비스를 제공하는 입찰 전문 컨설팅 업체이다.

한편, 부광컨설팅은 지난 2017년 11월, 캄보디아 씨엠립 인근마을에 우물 2정을 기증한 바 있다.

온라인 중앙일보