"집안 물건이 모두 우리에겐 작품 소재"

‘물의 정원’ 전시 선보인 창작 그룹 ‘하우스오브콜렉션스’

부엌에 놓인 컵이, 창틀에 낀 먼지가 예술이 될 수 있을까. ‘하우스 오브 콜렉션스(House of Collections)’는 여기에 자문하고 자답하는 창작 집단이다. 서로 다른 분야에서 아트를 전공한 조정미(34)·홍지연(32)·이지나(32)는 2015년 ‘예술이 되는 일상’과 ‘일상이 되는 예술’을 실천하기 위해 뭉쳤고, 이후 다양한 프로젝트를 선보이고 있다. 서울 성수동 성수이로 140에서 열리고 있는 전시 ‘물의 정원(Blowing Romance in WATER GARDEN, 4월 27일~5월 10일)도 이에 부합하는 시도 중 하나다. 뷰티 브랜드 ‘에이바이봄(A. by BOM)’과 협업한 이번 행사는 정원이라는 낯익은 공간을 테마로 대중에게 예술의 문을 한껏 열어 제친다. 마치 활짝 핀 이 봄처럼.

오프닝 행사 하루 전인 지난달 25일, 마무리 작업에 한창인 세 작가를 만나 좀 더 이야기를 들어봤다.

담벼락 따라 늘어진 아이비꽃, 반짝반짝 빛나는 연못

물류창고를 개조한 전시장에 들어서는 순간, 낡고 칙칙했던 외벽과는 전혀 다른 세상이 펼쳐진다. 높다란 담벼락을 따라 늘어져 있는 아이비 꽃줄기, 폭신폭신한 흙길, 반짝거리는 연못, 한 그루의 버드나무, 어디선가 들려오는 새 소리까지, 그야말로 완벽한 정원이다. 하지만 자연을 가장 자연답게 표현한 이 모든 것이 작가들의 손을 거친 ‘작품’이라는 게 반전이다. 꽃더미는 조화와 자수실 등 갖가지 재료들을 엮어 만들었고, 물이 반사되는 듯한 연못은 은색 안료가 덮인 착시의 결과다. 분수 역시 컬러풀한 아크릴 크리스탈을 써서 햇빛과 물이 만나 생기는 무지개빛을 구현했다.

왜 정원인가. “정원은 교차의 공간이다. 순수한 자연이라기보다 인간의 손길을 거친다. 자연과 인간이 조화를 이뤄야 완성된다는 의미다. 도시인이라면 콘크리트에 살면서도 자연과 조우하고 싶은 욕망을 정원에서 실현시킨다. 사실 정원을 전시 테마로 끌어들인 건 이번이 처음이 아니다. 2016년 에이바이봄과의 첫 번째 협업도 주제가 ‘도시의 정원(Botanical Garden In The City)’이었다.”(홍)

물의 정원이라고 구체화 한 이유는. “지난해 셋이 함께 홍콩 아트바젤을 보러 갔다. 쉴 틈도 없이 돌아다니다 잠깐 휴식을 취했는데, 어디선가 물 소리가 들리더라. 물 한 줄기가 고요하게 떨어지는데, 그 소리에 어찌나 차분해지고 정신이 맑아지던지. 자연이, 물이 지닌 힘이었다. 그렇게 수많은 작품을 보고 다녔는데, 영감을 얻은 건 뜻밖에 그 물소리였던 거다. 우리가 느꼈던 그런 ‘쉼’을 주고 싶었다.”(이) “물은 표현하기에도 강렬하다. 고여 있지만 늘 형태가 달라진다. 햇빛과 바람에 따라 얼마든지 극적으로 보이기도 한다. 작업으로 이를 부각시켜보고 싶었다.”(홍)

작업 기간이나 물량이 만만치 않았을 것 같다. “기획은 1년 전부터, 제작도 5개월이 걸렸다. 들어간 재료는 우리도 놀랄 정도였다. 조화만 해도 중국에서 들여 왔을 때 창고 반이 찼다.”(이)

작업 중 가장 어려웠던 부분은. “거의 전부다. 소재나 작업 방식이나 대부분 이번에 처음 해 본 것들이다. 우리가 원래 이렇다. 뭔가 구상하면 새로운 재료를 써 보고 싶어한다. 처음엔 시멘트로 가구를 만들려다 몇 번이나 실패했다. 무모한 도전을 즐긴다.”(조)

회화·조형·공예·영상이 섞여있어 전시를 어떤 하나로 규정할 수 없다. “우리의 정체가 바로 이런 콜라주다. 셋 다 뉴욕 시각예술대(School of Visual Art)에서 조소와 회화(홍), 그래픽디자인·영상(조), 회화(이)를 배웠다. 전공이 다른만큼 시작부터 모든 걸 함께 하며 서로 배운 것을 합친다. 늘 토론하고 공유하기 때문에 어떤 작품을 어떻게 풀어갈 것인가에 경계와 한계가 없다.”(조)

작품과 제품의 경계를 흐리는 작업

처음에 어떻게 뭉쳤나. “학교 때는 조금 알고 지내는 정도였다. 졸업하고도 각자 딴 일을 했다. 귀국해서 정미는 엔터테인먼트 기획사에서 아이돌 키우는 아트 디렉터를 했고, 지나는 개인전을 열기도 하고 가구 코디네이터 일도 했다. 그런 두 사람을 내가 먼저 부추겼다. 나는 졸업하고 Salon151이라는 게스트 하우스를 운영했는데, 리빙 아트 갤러리라는 개념으로 게스트가 머무는 공간이 곧 예술작품이 되는 공간이었다. 전시를 포함한 다양한 이벤트를 열거나 게스트가 사용하는 식기류, 가구, 벽지, 전등 등을 제작했다. 일상에서 예술을 자연스럽게 경험하자는 의도였다. 당시 하도 청소를 하다보니 세월의 흔적인 먼지가 그 자체로 예술 아닌가 라는 생각도 들더라. 어쨌든 뭉쳐보자고 제안했을 때 둘이 흔쾌히 응했다. 셋 모두 학교에서 배운 예술이 아니라 뭔가 다른 걸 꿈꿨던 것 같다.”(홍)

이것이 하우스오브콜렉션스의 컨셉트인가. “맞다. 예술이란 무엇인가에 대한 질문이다. 좀더 구체적으로 제품은 예술이 될 수 없을까라는 거다. 이미 앤디 워홀이 대량생산된 공산품으로 팝아트를 해 예술로 인정받았지않나. 남성용 소변기나 자전거 바퀴 등의 사물을 예술로 표현한 마르셀 뒤샹도 있다. 그렇다면 이제 기술자가 만드는 작업 그 자체도 예술이 아닐까. 그래서 우리는 작품과 제품의 경계를 흐려 놓는 작업을 하고 싶다. 사람들이 이를 어떻게 받아들이지는 지켜보는 과정도 흥미롭다.”(홍)

어떻게 경계를 흐리나. “작업에 주로 쓰는 아이템이 거울과 카페트다. 집안 어딘가에 있을 법한, 일상의 예술을 경험하기 좋은 물건이다. 거울 작업에는 그래픽을 덧입힌다. 거울은 우리가 상상한 세계의 이미지가 입혀지는 동시에 내(관객)가 포함된 일상이 비춰져 마치 상상한 세계를 경험하고 있는 듯한 느낌을 줄 수 있다. 카페트도 마찬가지다. 다양한 컬러와 소재, 비정형적 형태로 만들면 단지 깔고 쓰는 물건이 아닌, 회화같은 시각적 오브제가 된다.”(홍) “전시장에서만 우리 작업을 보는 게 아니다. 가령 상업 매장에서도 우리가 의도한 컨셉트에 맞는다면 작업에 임한다. 방송인 노홍철이 문 연 ‘철든 책방’의 공간 프로젝트를 한 건 당시 홍철씨의 ‘사람들에게 에너지를 주는 신당 같은 공간을 만들자’는 컨셉트가 흥미로웠기 때문이다. 지난해 론칭한 리빙 브랜드(Art in House by HoC)도 마찬가지다. 물건을 팔자는 의도보다 갤러리 작품의 사이즈와 용도를 줄여 대중적으로 다가가보자는 목적이 컸다. 거울 작품의 작업 방식을 그대로 빌려 휴대폰 케이스로 만들었다.”(조)

‘양다리’ 탓에 예술계와 업계 둘다에서 입지가 약해질 수도 있는데. “세상에 정답은 없다. 오히려 이런 길을 가니 더 걸치는데가 많고 기회가 늘어난다고 생각한다. 이번 전시만 해도 그렇지 않나.”(홍)

셋이 하니 좋은 점은. “신기하게도 여행 가서도 한 번도 안 싸웠다. 원래 셋 다 욕심이 많아 뭐든 하려고 하고 가보려고 하는 게 잘 맞는다. 각자 혼자였다면 한 영역만 파고들었을텐데.”(이)

일상 속 예술을 위해 더 도전해보고 싶은 것은. “너무 많다. 우리가 쓰는 모든 물건이 대상 아닐까. 가구·조명·침구·벽지 등등 집에 있는 모든 것이다. 우리는 하우스오브콜렉션스니까.”(조) ●

글 이도은 기자 dangdol@joongang.co.kr 사진 신인섭 기자·에이바이봄