호주를 방문한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 ‘황당한 영어’가 호주를 뒤흔들고 있다.

통역 불가능한 부적절한 단어 사용을 놓고 호주 언론은 외교 결례인지, 프랑스식 유머인지 분분한 해석을 내놓고 있다.

2일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 사흘 일정으로 호주를 방문한 마크롱 대통령은 이날 말콤 턴불 호주 총리와 회담한 뒤 공동 기자회견을 했다.

문제는 극진한 환대에 감사한다는 마크롱 대통령의 인사말에서 발생했다.

“턴불 총리의 환영에 감사를 표하고 싶다. 그리고 총리의 맛있는(delicious) 부인의 따듯한 환대에도 감사한다”

음식에 사용하는 형용사 ‘딜리셔스(delicious)’를 총리 부인을 수식하는 데 사용한 것이다.

호주 ABC 방송은 즉시 “번역 불가: 에마뉘엘 마크롱은 총리의 맛있는 부인에게 감사했다(Lost in translation: Emmanuel Macron thanks the PM’s ‘delicious wife.’)”는 트윗 글을 남겼다.

비록 마크롱 대통령이 진지한 표정으로 건넨 말이지만, 그래도 농담이었을 것이라는 호의적 해석도 나온다. 음식에 집착하는 프랑스인의 특징이 드러난 유머라는 것이다.

미국 NBC방송은 “기자회견 전 턴불 총리와 마크롱 대통령은 호주에 거주하는 프랑스인들과 점심을 먹었고, 프랑스 요리와 와인에 대한 언급이 이어졌다”고 전했다.

미국의 도널드 트럼프 대통령을 염두에 둔 농담이었을 것이란 추정도 나왔다. 트럼프 대통령은 지난해 프랑스를 국빈방문했을 때, 마크롱 대통령의 부인 브리지트 트로뉴에게 “몸매가 좋다(You are in such good shape)”라고 말하는 결례를 범했다.

영국 가디언은 마크롱 대통령이 이른바 ‘faux ami’에 걸린 것이라고 추정했다. ‘가짜(faux) 친구(ami)’를 뜻하는 이 용어는 ‘프랑스어 단어와 발음이 비슷하지만 의미는 다른 타 언어의 단어’를 말한다.

마크롱 대통령이 프랑스어의 동족 언어인 영어를 사용하면서 단어 뜻을 착각해 실수했다는 얘기다.

실제 불어에는 영어 ‘딜리셔스’와 발음이 유사한 ‘델리시우(delicieux)’라는 단어가 있다. 영어처럼 음식 앞에 놓여 ‘맛있다’는 뜻으로 쓰이지만, 사람을 꾸미는 말로도 흔하게 사용된다. 사람을 수식할 때는 ‘기분 좋은’ ‘사랑스러운’이라는 뜻으로 해석된다.

한편 마크롱 대통령은 완벽하지는 않지만 유창한 영어를 구사한다고 자부하는 것으로 알려져 있다.

가디언도 마크롱 대통령의 영어가 니콜라 사르코지나 프랑수아 올랑드 전 대통령의 영어에 비해서는 “개선됐다”고 평가했다.

