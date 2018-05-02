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사회 사회일반

[인사] 한국문화예술위원회 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆한국문화예술위원회▶감사부장 김기용

◆금융투자협회<보임>▶경영지원실 부서장 강성열<전보>▶금융투자교육부 부서장 천성대

◆한국예탁결제원<직책 보임>▶예탁결제본부장 장치종

◆제주MBC▶경영기술국장 고석범▶보도제작국장 겸 창사 50주년 기획단장 현제훈▶경영심의부장 김종화▶광고전략사업부장 황의선▶방송기술부장 고재범▶보도부장 김연선▶편성제작부장 김지은▶영상부장 박재정

◆이투데이▶편집국장 김덕헌

◆서울문화사▶편집국장 이사 정상호

◆위키리크스한국▶대표이사 발행인 박정규▶글로벌부문 대표이사 김병수<편집국>▶부사장·편집국장 박찬흥▶총괄부국장·산업부장 김완묵▶정경부장 윤광원▶생활경제부장 전성오<마케팅국>▶전무·본부장 임상훈▶부장 김의재

◆한국산업인력공단▶기획운영이사 변무장▶능력평가이사 우봉우

◆국민체육진흥공단<관리직 임명>▶체육진흥사업단 체육진흥사업단장 민도평▶경륜·경정사업본부 경륜운영단장 김광식<1급 승진>▶공단본부 홍보실장 김성택▶〃기획조정실장 이홍복▶〃성과혁신실장 오장수▶스포츠레저사업본부 투표권사업실장 한종규▶경륜·경정사업본부 영업총괄센터장 박인호▶〃장안지점장 권동연▶〃경정관리실장 이윤희<2급 승진>▶공단본부 감사팀장 채병삼▶스포츠레저사업본부 기념사업실장 김원일▶〃체육박물관추진단(TF)장 최종호▶경륜·경정사업본부 사업전략팀장 이종준▶〃성북지점장 이성오▶〃천안지점장 최종림<3급 승진>▶공단본부 전략기획팀장 최대성▶〃일자리창출팀(TF)장 이민수▶〃정보기획팀장 정민화▶〃기금환수팀장 김한용▶스포츠레저사업본부 공원경영팀장 최성윤▶한국스포츠정책과학원 산업기술팀장 박림 <연구직 승진>▶한국스포츠정책과학원 수석연구위원 김양례 유의동 성봉주▶〃책임연구위원 김미숙 김태완 박세정 길세기 정지명<실장급 전보>▶공단본부 감사실장 이홍복▶〃기획조정실장 한종규▶〃인재경영실장 안경찬▶〃경영지원실장 최종림▶〃건설관리실장 박광엽▶〃체육기반지원실장 김미숙▶〃스포츠산업지원실장 이종준 ▶스포츠레저사업본부 투표권사업실장 채병삼▶〃기념사업실장 이성오▶경륜·경정사업본부 관악지점장 박영준▶〃일산지점장 최범진▶〃성북지점장 김원일▶〃천안지점장 한태조▶〃의정부지점장 허정석<팀장급 전보>▶공단본부 감사팀장 정철락▶〃열린혁신팀장 최우녕▶〃사회적가치팀장 이민수▶〃인사팀장 차지은▶〃상생노사팀장 최형도▶〃총무팀장 김한용▶〃재무관리팀장 오정식▶〃기금정산팀장 김영준▶〃기금환수팀장 전주언▶〃자금운용팀장 배장환▶〃건설사업팀장 목승훈▶〃체육진흥팀장 오재천▶〃체육인재육성팀장 김동배▶〃산업기획팀장 최경화▶〃시장개척팀장 양준택▶스포츠레저사업본부 시설안전점검팀장 이두형▶〃스포츠공정문화팀장 유철승▶〃광산골프장팀장 구광현▶〃거창골프장팀장 이준환▶〃기념사업팀장 유은철▶경륜·경정사업본부 공정팀장 김희제▶〃사업전략팀장 최규철▶〃사업지원팀장 신현광▶〃고객만족팀장 박정숙▶〃영업총괄팀장 이성래▶〃사업서비스팀장 이상훈

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