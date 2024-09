순백의 설렘과 꿈, 잊으셨나요

서울미술관 2018 기획전 ‘디어 마이 웨딩드레스’

가성비로는 전혀 설명되지 않는 옷이 웨딩드레스다. 불과 2~3시간 이 옷을 걸치기 위해 신부는 얼마나 많은 노력과 시간을 들이는가. 나만의 디자인을 찾아 끝도 없이 손품 발품을 팔고, 당혹스러울만큼 비싼 대여료도 기꺼이 지불한다. 옷에 몸을 맞추는 극한의 다이어트 역시 필수다. 이 수 없는 비이성적 선택들이 포기되지 않는 이유는 뭘까. 웨딩드레스란 그냥 옷이 아니라 꿈이요 환상, 낭만의 결정체이기 때문이다.

서울미술관의 기획전 ‘디어 마이 웨딩드레스(5월 1일~9월 16일)’ 역시 같은 맥락에 있다. 웨딩드레스라는 매개체를 통해 우리가 한때 품었던 ‘꿈의 가치’를 환기시키자는 것이다. 드레스도, 결혼의 환상도 어느새 신기루처럼 사라졌지만, 그때의 설렘과 소망만큼은 마음 어느 한 켠에 남아있을 테니.

제 1 전시실부터 제 3전시실까지 약 2314㎡(700평) 규모에서 진행되는 전시는 크게 두 부분으로 나뉜다. 첫 파트 ‘12명의 신부 이야기’는 12개의 방마다 웨딩 드레스 한 벌에 국내외 작가 작품들이 어우러지는 형식이다. 네자켓 에키시, 이명일, 아뜨리에 마지, 장지아 등 참가 작가만 26명이고, 작품 역시 회화부터 조각·일러스트·사진·영상까지 70여 점에 달한다.

특히 각 드레스의 주인공이 소설·영화·대중가요 속에서 그려진 여성들이라는 점에서 익숙하면서도 흥미롭다. 그들의 작품 속 캐릭터에 어울리는 의상과 작품이 함께 배치되는 식이다. 가령 영화 ‘건축학개론’의 서연을 모티브로 삼은 방은 서른 다섯 이혼의 상처가 있는 한 여인이 추억할 법한 웨딩드레스를 놓고, 그 옆으로는 설치작가 송영욱의 ‘이방인(Stranger)’를 짝지었다. 이 작품은 종이로 만든 나비들이 가득 달려 있는데, 마치 문이 열리는 순간 낯선 세계로 나아갈듯한 상상을 불러 일으키며 드레스의 주인공 서연과 묘하게 오버랩된다.

또 다른 방에는 드레스가 바닥 한 켠에 널브러져 있다. 최은영의 단편소설 ‘당신의 평화’ 속 주인공 유진을 모티브로 한 공간이다. 뿌리 깊은 가부장제 문화에서 자란 30대 독신녀라면 며느리로서 아내로서 살아가야 할 결혼에 이렇게 냉소적이지 않을까. 이 공간에는 대만 작가 황하이신의 회화 ‘레드 카펫 드림 #5’이 함께 한다. 화려한 색채와 유머러스한 그림을 자세히 보면 인공적인 메이크업, 인위적으로 연출된 사진, 억지웃음으로 점철된 집합적 군상으로 풍자하며 결혼식이 하나의 쇼일뿐이라는 메시지를 남긴다. 안진우 큐레이터는 “전시를 이해할 수 있는 ‘도구’로서 웨딩드레스를 끌어들여 현대 작품들을 흥미롭게 접하는 기회가 되고자 했다”고 기획 의도를 설명했다.

그렇지만 이 전시가 꼭 패션을 수단으로만 이용했다고 볼 수도 없다. 두 번째 파트는 작지만 의미있는, 한국 최초 남성 패션 디자이너 앙드레 김(1935~2010)의 추모전이다. “드레스 하면 가장 먼저 떠오르는 국내 대표 디자이너이면서도 종종 우스꽝스럽게 희화화 됐던 이미지를 바꿔보려했다”는 게 류임상 학예연구실장의 이야기다. 실제 전시에서는 우리나라 대표 디자이너로서 그가 생전에 아꼈던 웨딩드레스 컬렉션과 옷을 지을 때 썼던 스케치북·가위 등 소품들을 대거 등장했다. 공간 역시 ‘Show must go on by 앙드레 김’이라는 부제에 맞춰 런웨이처럼 마련됐다. 남녀 모델이 이마를 맞대며 사랑을 완성하는 앙드레 김 특유의 피날레를 다시금 연상시킨다.

그는 생전 “의상에는 꿈과 환상이 있어야 해요. 왜 꼭 입어야만 한다고 생각하세요?” 반문하곤 했다. 이 패션 장인에게도 웨딩드레스는 신부와 다름없는 의미였다. 자신만의 판타지와 로맨티시즘을 구현하는 꿈 그 자체였던 것이다.

글 이도은 기자 dangdol@joongang.co.kr

사진 서울미술관