'미투' 운동→인권개선, 여성 체육인 목소리 높인다

한국 여성 체육인들이 #미투(#me too) 캠페인에 적극적으로 목소리를 높이기 시작했다.

(사)100인의여성체육인이 주최하고 한국여성체육학회, 대한체육회 여성체육위원회, 체육시민 연대, 이에리사휴먼스포츠 등이 주관하는 여성 스포츠 인권 개선을 위한 퍼포먼스가 25일 서울 방이동 올림픽파크텔에서 열렸다.

이날 100여명의 여성 체육인이 참석해 성차별과 성폭력 없는 세상, 여성의 스포츠 인권이 존중받는 세상, 양성이 평등한 스포츠 세상을 위해 여성체육 단체 연합이 하나된 출정식을 열었다.

이 행사를 주관한 100인의여성체육인회 이수옥 부회장은 "지난 2월부터 테니스 선수 출신으로 성폭력 피해를 입은 김은희씨와 함께 체육계 미투 운동을 실시하고 있지만, 체육계나 행정기관의 즉각적인 대처는 이뤄지지 않고 있다"며 "미온적인 대처에 우리는 분노한다. 여성체육 단체 연합 퍼포먼스를 통해 체육계 성폭력 근절 대책과 법 제정을 촉구한다"고 했다.

김은희씨의 사건을 계기로 체육계에서도 '미투' 운동이 시작됐다. 초등학교 1학년 때부터 테니스 선수로 활동한 김은희씨는 10세였던 지난 2001년부터 이듬해까지 자신이 다니던 강원 철원군의 초등학교 테니스부 김모 코치에게 수차례 성폭행을 당했다. 김은희씨는 16년 만인 2016년 테니스 대회장에서 우연히 코치를 다시 만나고 악몽이 떠올라 법정 소송을 시작했다. 1심에서 코치에게 징역 10년이 구형됐다. 그러나 코치가 바로 항소했다. 지난 24일 열린 항소심에서는 원심이 그대로 유지했다.

이날 마련된 제56회 체육주간 기념 여성스포츠 인권개선 퍼포먼스 10가지는 ▶스포츠계 폭력과 성폭력 규탄한다 ▶스포츠계 성차별과 성폭력 근절하라 ▶스포츠계 양성평등법 제정하라 ▶여학생과 여성 선수의 스포츠 인권 보장하라 ▶여학생과 여성 선수를 위한 스포츠 안전정책을 수립하라 ▶여성스포츠, 이제는 인권이 우선이다 ▶여성스포츠 인권을 위한 첫 걸음, 여성선수 권익을 위한 큰 걸음 ▶#Me Too, 당신은 혼자가 아닙니다 ▶#With You, 당신을 응원합니다 ▶스포츠계 'Me Too'와 'With You' 운동 지지한다 였다. 각 단체 대표들의 지지 선언에 이어 허현미 체육시민연대 공동대표의 선창에 따라 참석자 100여 명은 10개의 구호를 외쳤다.

