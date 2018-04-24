1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 산업통상자원부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆산업통상자원부<과장급 전보>▶감사담당관 장수철▶국가기술표준원 기계소재표준과장 정민화▶국가기술표준원 제품안전정책과장 김동호▶국가기술표준원 적합성평가과장 임헌진▶한국표준협회파견 이재만

◆국토교통부<과장급 전보>▶혁신도시발전추진단 혁신도시상생발전과장 나기호▶물류시설정보과장 박일하▶철도정책과장 이윤상▶혁신행정담당관 나웅진▶공항정책과장 강주엽▶기획담당관 김헌정▶주택기금과장 황윤언▶동서남해안및내륙권 발전기획단 기획총괄과장 이대섭

◆미디어오늘▶편집국장 이정호

◆한국농어촌공사<상임이사>▶부사장 겸 경영지원·농지관리이사 이종옥▶기획전략이사 전승주▶기반조성이사 강병문▶수자원관리이사 권기봉▶농어촌개발이사 나승화

◆KBS▶부산방송총국 기술국장 김동섭▶〃시청자서비스국장 이학상▶창원방송총국 편성제작국장 고원석▶〃기술국장 이광호▶〃시청자서비스국장 김종일▶대구방송총국 편성제작국장 안중석▶〃기술국장 조영수▶〃시청자서비스국장 이종선▶〃방송문화사업국장 정인수▶광주방송총국 편성제작국장 김희수▶〃기술국장 천민호▶〃시청자서비스국장 김의석▶〃방송문화사업국장 전희수▶전주방송총국 편성제작국장 김정록▶〃기술국장 김만철▶〃시청자서비스국장 유창호▶대전방송총국 편성제작국장 황진성▶〃기술국장 남상수▶〃시청자서비스국장 김진규▶청주방송총국 편성제작국장 심웅섭▶〃기술국장 이광규▶〃시청자서비스국장 이정한▶춘천방송총국 편성제작국장 성상엽▶〃기술국장 한대희▶〃시청자서비스국장 고인재▶제주방송총국 편성제작국장 이후락▶〃 기술국장 김형진▶〃시청자서비스국장 임관홍

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT