[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부<과장급 전보>▶감사담당관 장수철▶국가기술표준원 기계소재표준과장 정민화▶국가기술표준원 제품안전정책과장 김동호▶국가기술표준원 적합성평가과장 임헌진▶한국표준협회파견 이재만
◆국토교통부<과장급 전보>▶혁신도시발전추진단 혁신도시상생발전과장 나기호▶물류시설정보과장 박일하▶철도정책과장 이윤상▶혁신행정담당관 나웅진▶공항정책과장 강주엽▶기획담당관 김헌정▶주택기금과장 황윤언▶동서남해안및내륙권 발전기획단 기획총괄과장 이대섭
◆미디어오늘▶편집국장 이정호
◆한국농어촌공사<상임이사>▶부사장 겸 경영지원·농지관리이사 이종옥▶기획전략이사 전승주▶기반조성이사 강병문▶수자원관리이사 권기봉▶농어촌개발이사 나승화
◆KBS▶부산방송총국 기술국장 김동섭▶〃시청자서비스국장 이학상▶창원방송총국 편성제작국장 고원석▶〃기술국장 이광호▶〃시청자서비스국장 김종일▶대구방송총국 편성제작국장 안중석▶〃기술국장 조영수▶〃시청자서비스국장 이종선▶〃방송문화사업국장 정인수▶광주방송총국 편성제작국장 김희수▶〃기술국장 천민호▶〃시청자서비스국장 김의석▶〃방송문화사업국장 전희수▶전주방송총국 편성제작국장 김정록▶〃기술국장 김만철▶〃시청자서비스국장 유창호▶대전방송총국 편성제작국장 황진성▶〃기술국장 남상수▶〃시청자서비스국장 김진규▶청주방송총국 편성제작국장 심웅섭▶〃기술국장 이광규▶〃시청자서비스국장 이정한▶춘천방송총국 편성제작국장 성상엽▶〃기술국장 한대희▶〃시청자서비스국장 고인재▶제주방송총국 편성제작국장 이후락▶〃 기술국장 김형진▶〃시청자서비스국장 임관홍