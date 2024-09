한국조지메이슨대학교 '컴퓨터게임디자인학과' 등 3개 신설학과 개설

한국조지메이슨대학교(총장 스티븐 리)가 18일 ‘컴퓨터게임디자인학과’ 학사학위과정과 ‘국제바칼로레아학과’, ‘ESOL학과’ 등 2개 교육학 석사학위과정을 2018년 가을학기부터 설치ㆍ운영한다고 밝혔다. 3개의 학과 모두 미국 버지니아주의 최대 주립대학교인 조지메이슨대학교의 교과과정과 동일하게 구성된다.

컴퓨터게임디자인학과는 교육, 훈련, 치료 등을 목적으로 하는 기능성 게임을 위한 교과과정으로 일반 컴퓨터게임 관련 학과에서 중점을 두는 오락성 게임과 차별점을 두고 있다. 교육학 석사 과정인 국제바칼로레아학과(Internationale Baccalaureat, 이하 IB학과)는 스위스 국제학교협회와 유네스코가 3~19세 사이의 학생을 위해 개발한 교육 프로그램을 가르치는 교육자 양성과정이며, ESOL(English for Speakers of Other Languages)학과는 영어가 모국어가 아닌 학생에게 영어를 가르치는 교육자 양성과정이다.

조지메이슨대학교 컴퓨터게임디자인학과의 교수진은 업계 전문가들로 구성돼 있으며, 학과의 모든 수업은 현장 업무 방식과 유사한 프로젝트 기반으로 진행된다. 조지메이슨대학교의 컴퓨터게임디자인학과 학생들은 실제로 미국 소방관들을 위한 훈련용 시뮬레이션을 개발하는 등 미국 국무부, 육군, 내셔널지오그래픽, 마이크로소프트 스튜디오를 포함하는 유수의 조직들과 협업한 바 있다.

조지메이슨대학교의 교육학 석사과정은 미국 ‘유에스 뉴스 앤드 월드 리포트지(US News and World Report)’에서 선정한 미국 교육학 부문 상위 50위권에 꾸준히 올랐으며, 그 중 IB학과와 ESOL학과가 한국조지메이슨대학교에 신설된다.

조지메이슨대학교는 국제 바칼로레아 본부(IBO)에서 IB 기반 교원양성과정을 공식 인증 받아 미국 최초로 IB 석사과정을 도입해 운영하고 있으며, 초등부문(PYP), 중등부문(MYP), 대학부문(DP) 중 선택 수강 가능하다. 또한,조지메이슨대학교의 ESOL 석사과정은 국제학교 영어 강의(PK-12)에 적합한 교육 전문가 양성을 목표로 하고 있으며, 수강생은 수료와 동시에 PK-12 자격증을 취득하게 된다.

한국조지메이슨대학교 스티븐 리 총장은 “학생들에게 보다 다양한 학문의 기회를 제공하기 위해 이번 가을학기부터 3개 학과를 신설한다”며, “특히 컴퓨터게임디자인학과는 국내에서 아직 생소한 분야로, 벌써부터 학과에 대한 학생과 학부모들의 관심이 뜨겁다. 한국조지메이슨대학교는 4차 산업혁명 시대를 맞아 새롭게 떠오르는 분야에 공헌할 수 있는 글로벌 인재를 양성하는데 최선을 다할 것”이라 말했다.

한국조지메이슨대학교의 2018년 가을학기 신·편입생 1차 모집 마감은 5월 1일이며, 2차는 7월 31일까지다. 컴퓨터게임디자인학과와 교육학 석사 과정의 2018년 가을학기 모집 정원은 각각 40명, 50명이다. 장학금 자격조건을 충족하는 지원자에게는 선착순으로 입학장학금이 수여된다.

한국조지메이슨대학교는 미국 버지니아주의 최대 주립대학교인 조지메이슨대학교의 글로벌 캠퍼스로 인천 송도 글로벌 캠퍼스에 위치하고 있다.

온라인 중앙일보