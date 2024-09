방탄소년단, 5월 18일 정규 3집으로 컴백 확정 '8개월만'

그룹 방탄소년단이 다음 달 18일 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 TEAR)로 컴백한다. 이는 지난해 9월 발매한 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her) 이후 8개월 만의 컴백이다.

17일 소속사 빅히트 엔터테인먼트에 따르면 이번 앨범은 방탄소년단이 지난해 시작한 '러브 유어셀프'(LOVE YOURSELF)의 두 번째 순서다. '러브 유어셀프'는 방탄소년단이 그동안 선보인 학교 3부작, '화양연화'의 청춘 2부작, 유혹을 주제로 했던 '윙스'와 '외전'에 이은 새로운 시리즈다.

이번 앨범은 이별을 마주한 소년들의 아픔을 담아냈다고 소속사는 설명했다.

방탄소년단은 '러브 유어셀프 승 허'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 역대 K팝 가수로는 최고 순위인 7위를 기록했다. 타이틀곡 '디엔에이'(DNA)는 메인 싱글 차트인 '빌보드 핫100' 67, 수록곡 '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스 버전은 '핫100' 28위에 올랐다.

