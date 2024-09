던지면 선발승, 때리면 홈런 … '별에서 온' 오타니

‘악마의 스플리터(devilish splitter)’. 미국 USA투데이가 로스앤젤레스 에인절스 투수 오타니 쇼헤이(24·일본)의 스플리터(포크볼)를 묘사한 말이다. 타자로선 두려울 만큼 공략하기 힘들다는 의미다. 직구처럼 날아오다 홈 플레이트 앞에서 뚝 떨어지는 오타니의 스플리터는, 낙폭이 큰 데다 최고 속도가 시속 145㎞로 빠르다. 웬만한 투수의 직구 구속이다. 오타니는 시속 160㎞의 직구와 고속 스플리터를 앞세워 두 경기 연속 완벽한 투구를 선보였다.

두 번째 선발 등판서 7이닝 12K 승 #직구 뒤 시속 145km 스플리터 위력 #3경기 연속홈런도 … '이도류' 완성 #미국 언론 "지구인 아닌 게 확실"

오타니는 9일 미국 애너하임 에인절스타디움에서 열린 오클랜드 어슬레틱스전에 선발 등판해, 7이닝 1피안타·12탈삼진 무실점으로 승리투수가 됐다. 시즌 2승. 오타니는 7회 1사까지 한 명도 내보내지 않는 퍼펙트 투구를 선보였다. 에인절스가 6-1로 이겼다.

오타니는 일본 프로야구 니혼햄에서 뛰다가 올 시즌 메이저리그(MLB)에 진출했다. MLB 30개 구단이 치열한 영입 경쟁을 벌였다. 일본에서 투수와 타자를 겸해 ‘이도류(두 개의 칼)’로 불렸던 그는 메이저리그에서도 투타 겸업에 도전했다.

시범경기 결과는 실망스러웠다. 오타니는 투수로서 2와 3분의 2이닝을 던져 평균자책점 27.00을 기록했다. 또 타자로선 타율 0.125에 그쳤다. ‘이도류가 아닌, 이류’라는 비아냥이 나왔다. 하지만 정규시즌이 시작되자 180도 달라졌다. 개막 후 투수로 2경기에 선발 등판해 2승, 평균자책점 2.08로 호투했다. 타자로는 4경기에 나와 타율 0.389, 3홈런·7타점을 기록 중이다. 최근 3경기에선 연속 홈런도 터뜨렸다.

투수 오타니가 달라진 건 ‘봉인 해제한’ 스플리터 덕분이다. 그는 시범경기 동안 주 무기인 스플리터를 거의 구사하지 않았다. 등판 횟수도 얼마 되지 않았고 구종 노출도 일부러 피했다. 대신 자체 청백전과 불펜 피칭을 통해 스플리터를 가다듬었다. 정규시즌 선발 데뷔전인 지난 2일 오클랜드전에서 오타니는 6이닝 3실점으로 승리투수가 됐다. 전체 투구의 26.1%(26/92)가 스플리터였다.

두 번째 등판에선 스플리터가 더 위력적이었다. 구사율도 37.4%(34개)로 높아졌다. 이날 12개의 탈삼진 결정구 중 스플리터가 8개가, 직구가 4개였다. 스플리터는 일부러 공을 떨어뜨려 헛스윙을 유도하는 구종이다. 오타니는 시속 160㎞대 직구로 상대를 몰아붙인 뒤 스플리터를 던졌다. 34개의 스플리터 중 22개가 스트라이크 판정을 받았는데, 헛스윙이 16번이었다. 타자 입장에선 스플리터만 노릴 수도 없다. 구속이 워낙 빨라 스트라이크존을 벗어날지 순간적으로 판단하기 어려워서다.

미국 스포츠매체 데드스핀닷컴은 이날 “오타니는 지구인이 아닌 게 분명하다(ShoheiOhtani is very clearly not from this planet)”며 감탄했다. MLB닷컴은 “투타를 겸업하는 천재 오타니가 기록한 시즌 첫 10경기에서 선발 2승과 3홈런은 1919년 워싱턴 세너터스의 짐 쇼 이후 99년 만의 일”이라고 전했다.

시범경기에선 ‘고등학생 수준’이라는 놀림까지 받았던 타격도 무서울 정도다. 타자 오타니는 일본 시절 오른쪽 다리를 들어 올리는 레그킥을 썼는데, 개막을 앞두고 다리 움직임을 줄인 노스텝 타법으로 바꿨다. 메이저리그 투수들의 빠른 투구 패턴에 적응하기 위해서다. 일본 스포츠닛폰은 “스즈키 이치로(시애틀)가 메이저리그에 진출하면서 레그킥을 그만둔 것과 비슷한 이유”라고 분석했다. 비거리 137m짜리 3호 홈런은 올 시즌 7번째로 멀리 날아간 타구다. 타구 속도, 배트 스피드, 주루 속도 등 전부 메이저리그 정상급이다.

마이크 소시아 에인절스 감독은 “오타니의 배트 스피드와 파워는 일본에서 이미 검증됐다. 메이저리그를 이해하고 조정에 들어갔다”며 “시간이 흐를수록 메이저리그 타자들로부터 더 많은 것을 흡수할 것”이라고 전망했다. 실력뿐 아니라 정신력도 무서울 정도다.오타니는 시범경기에서 부진할 때도 “열심히 공을 보고 있고, 메이저리그를 배운다”고 했다. 극심한 압박을 견뎌내며 평정심을 유지하는 것이다.

‘오타니 신드롬’도 거세다. 9일에는 오타니의 홈 선발 데뷔전을 보려고 에인절스타디움에 4만4742명의 만원 관중이 몰렸다. LAT(LA타임스)는 “개막전보다도 많은 관중이 몰려 경기장 주변 교통 체증이 엄청났다. 20년 전 구장 크기를 줄인 이후 역대 최다 관중”이라고 전했다.

김원 기자 kim.won@joongang.co.kr