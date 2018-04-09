[인사] 외교부 外

◆외교부▶주몬트리올총영사·주 국제민간항공기구대표부 대사 이윤제▶주센다이 총영사 박용민▶주오사카 총영사 오태규
◆환경부<국장급 승진>▶대구지방환경청장 정경윤<과장급 전보>▶물 환경정책국 물 환경정책과장 강복규▶〃수생태보전과장 김진식
◆고용노동부<국장급 전보>▶서울지방노동위원회 상임위원 황보국<국장급 승진>▶대변인 이헌수▶충남지방노동위원회 위원장 이정한<과장급 전보>▶감사담당관 권진호▶고객지원팀장 김남정▶규제개혁법무담당관 김동욱▶외국인력담당관 나예순▶중앙노동위원회 사무처 조원식
◆법제처<과장급 전보>▶운영지원과장 양정원▶기획조정관실 기획재정담당관 김진▶기획조정관실 혁신행정인사담당관 송상훈▶법제정책국 법제조정법제관 최봉래▶법제정책국 법제조정법제관 김태원▶경제법제국 법제관 손대수▶사회문화법제국 법제관 방극봉▶사회문화법제국 법제관 금창섭▶법령해석국 법령해석총괄과장 정세희▶법제지원국 자치법규입안지원 팀장 백종운<과장급 파견>▶정책기획위원회 이상훈▶부산광역시 법제협력관 김금련▶강원도 법제협력관 진정용▶경상북도 법제협력관 정용복
◆시흥시<서기관>▶복지문화국장 윤희돈▶안전행정국장 권응서<사무관>▶기획평가담당관 권순선▶기업경제과장 고형근▶여성아동과장 김명순▶보건소 건강도시과장 유재흥▶미래산업과장(직대) 윤진철▶사업지원과장(직대) 홍순호
◆충북도<3급>▶정책기획관 금한주▶문화체육관광국(2019 충주 세계무예 마스터십 조직위원회 파견) 안석영▶환경산림국장 박중근<4급>▶총무과장 이상은▶바이오정책과장 맹은영▶산단개발지원과장 이호▶법무통계담당관 전광식▶국제통상과장 정진원▶관광항공과장 이준경▶혁신도시발전추진단장 이제승▶기후대기과장 박대순▶충북경제자유구역청 개발사업부장 최광성▶음성군 부군수 고근석
◆KBS▶방송본부장 황용호▶미래사업본부장 임병걸▶보도본부장 김의철▶제작본부장 김덕재▶제작기술본부장 김용덕▶시청자본부장 박재홍▶전략기획실장 직무대리 이도경▶제작본부 라디오센터장 직무대리 국은주▶네트워크센터장 직무대리 김병국▶인력관리실장 직무대리 오성일▶대외협력실장 직무대리 김종명▶노사협력주간 직무대리 이도영▶전략기획실 미래전략기획국장 직무대리 최선욱▶비서실장 손관수▶인력관리실 인사운영부장 직무대리 김성일▶전략기획실 법무실장 강정욱