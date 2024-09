서울 노원구의 한 여자고등학교 건물 유리창에 포스트잇을 촘촘하게 붙여 만든 ‘미투(#Metoo)’ 문구가 화제다.

6일 해당 A여고 학생회 소셜네트워크서비스(SNS)에는 A여고 학생들이 이날 학교에서 포스트잇으로 ‘미투’ ‘위드유’ 등 성폭력을 고발하는 문구를 유리창에 만들어 붙여 촬영한 사진들이 올라왔다. 사진 속 A여고 4층 건물 유리창에는 멀리서도 볼 수 있는 큰 글씨로 4층 “# WITH YOU”, 3층 “WE CAN DO ANYTHING”, 2층 “# ME♡ TOO”라는 문구가 붙여있다. 포스트잇을 촘촘히 붙여 한눈에 알아볼 수 있는 윤곽이다.

이 문구는 A여고 3학년 학생들이 수업 후 제작한 것으로 알려졌다. 이 유리창 사진은 빠르게 공유됐다. 학생들은 이 게시물에 ‘학생을 보호해주세요. 진실을 요구합니다. #미투’라는 댓글을 달고 있다. 해당 글은 페이스북에서만 7일 6시까지 400회 가량 공유되고 있다. 이 학교 졸업생들도 재학 당시 성추행ㆍ성희롱 피해 사례를 폭로하며 후배들을 지지하고 있다.

문제가 제기되자 서울시교육청은 가해자로 지목된 교사들을 수업에서 배제하고 성폭력 피해 전수조사를 벌이고 있다.

서울시교육청에 따르면 A여고 교사 수 명이 학생들을 상대로 성적 발언을 했다는 제보가 최근 국민신문고에 접수됐다. 학생들은 “지목된 선생님들이 학생들에게 스스로 위로하느냐면서 부적절한 언어 선택과 과도한 스킨십으로 학생들에게 불쾌감을 안겨줬다”며 “성추행 사실을 계속 은폐하려 하고 있고 학부모와 학생들의 항의를 (학교가) 모른 척했다”고 주장했다.

한영혜 기자 han.younghye@joongang.co.kr