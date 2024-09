'트럼프·김정은과 절친' 데니스 로드맨이 올린 사진 보니 ‘대박’

“다음달 두 사람이 만난 뒤 이런 모습을 보여주기 바란다. (Hoping for this after my two friends and leaders meet next month)”

미국 프로농구(NBA) 선수 출신인 데니스 로드맨(57)이 자신의 트위터(twitter.com/dennisrodman)에 재미있는 합성사진을 올려 화제다.

바로 북한 김정은이 도널드 트럼프 미국 대통령의 선거 구호인 ‘미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)’가 적힌 모자를 쓴 채 웃고 있는 사진이다. 트럼프 대통령과 김정은 간 미-북 정상 회담은 5월 열릴 예정으로 시간과 장소 등은 아직 미정이다.

로드맨은 2013년 말~2014년 초 북한에서 열린 농구 대회에 참석한 김정은과 독대하고, 이후 여러 차례 북한을 방문했다. 그래서 김정은과 가장 긴 시간을 보낸 미국인으로 꼽히고 있다. 김정은은 스위스 등지에서 유학하던 시절 NBA 팬으로 로드맨을 가장 좋아했던 것으로 알려졌다.

로드맨은 트럼프 대통령과도 친분이 있다. 트럼프의 리얼리티 쇼에도 출연해 해고(You‘re fired)도 당했다. 2016년 대선 당시 트럼프에 대해 지지 선언을 했다.

로드맨은 영국 가디언과 인터뷰에서 “트럼프 대통령은 김정은과 만나는 게 별 거 아니라고 했다. 김정은의 소망은 트럼프 대통령에게 직접 말하는 것”이라고 전했다.

트럼프 대통령은 이에 대해 지난달 8일 “데니스 로드맨은 내가 북한에 가고 싶다고 했다. 그런 말을 한 적 없다. 흥미도 없다. 가장 가기 싫은 곳이다. 그는 취한 거 같다. 그를 쇼에서 해고해서 좋았다“고 주장했다.

그런데 트럼프의 입장도 달라졌다. 트럼프는 지난달 28일 미-북 정상 회담과 관련해 “몇 년 동안 어느 정권에서도 한반도의 안정과 비핵화 가능성은 거의 없다고 했다. 하지만 김정은이 인민을 위해 옳은 일을 할 가능성이 생겼다. 회담이 기대된다”라고 말했다.

