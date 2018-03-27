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사회 사회일반

[인사] 과학기술정보통신부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆과학기술정보통신부<부이사관 승진>▶과학기술정보통신부 기획재정담당관 송재성▶연구성과혁신기획과장 임요업▶전파정책기획과장 허원석▶성과평가정책과장 김성규

◆SBS<임원인사 승진>▶드라마본부장 상무 김영섭▶전략기획실장 이사 최상재▶경영본부장 이사 이동희

◆매일일보▶산업부장(부국장) 연성주

◆강원도<국장급 승진>▶인재개발원 인재개발정책관 박종완<과장급 승진·전보>▶보건환경연구원 총무과장 배만길▶총무행정관실(싱가포르 리콴유 공공정책대학원 파견) 윤승기 곽일규▶〃(일본 오사카관광대학교 파견) 김광철▶〃(중국베이징대외경제무역대학교 파견) 배영주▶〃(미국한인상공회의소 총연합회 파견) 정승진▶경제진흥국 자원개발과(강원랜드 파견) 지순식▶기획조정실 회계과장 박순홍▶글로벌투자통상국 투자유치과장 이창우▶〃중국통상과장 우영석▶의회사무처 농림수산전문위원 김태영▶〃경제건설전문위원 송종석▶DMZ박물관장 이상호▶기획조정실 균형발전과(통일부 파견) 양원모▶경제진흥국 자원개발과장 정태규▶녹색국 환경과장 변정탁▶〃환경과(환경부 파견) 김상현▶건설교통국 지역도시과장 위홍섭▶경제진흥국 에너지과장 직무대리 윤인재▶문화관광체육국 체육과(강원도체육회 파견) 정승필▶보건복지여성국 여성청소년가족과장 직무대리 한상우▶올림픽운영국 총괄관리과장 직무대리 김왕규▶축산기술연구소장 직무대리 정병구▶건설교통국 건축과장 직무대리 최정석<담당급>▶대변인실 임성원▶총무행정관실 이형찬▶기획조정실 기획관실 심원섭▶〃세정과 성수환 최근자▶〃교육법무과 김영철▶〃회계과 김맹기▶경제진흥국 경제진흥과 최호순 ▶〃전략산업과 김규식▶〃자원개발과 강선구▶글로벌투자통상국 투자유치과 김문기▶문화관광체육국 체육과 류택희▶보건복지여성국 경로장애인과 정관용▶총무행정관실(국토교통부 혁신도시발전추진단 파견) 윤태환▶〃(3·1 운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회 파견) 허인자▶홍천군 이성운▶건설교통국 치수과 김동균▶〃정보산업과 이주헌▶올림픽운영국 빙상시설과 천성인

◆충북도▶재난안전실장 오진섭▶행정국장 이두표

◆한국농어촌공사▶감사 조익문

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