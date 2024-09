[월간중앙] 경제성과도 경제실패도 1위는 ‘최저임금 인상’

창간 50년을 맞은 월간중앙이 여론조사 전문기관인 ㈜타임리서치에 의뢰해 특별 여론조사를 실시했다. 이번 조사는 3월 12일 전국 만 19세 이상 성인 남녀 1005명을 대상으로 설문지를 이용한 무선 RDD(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 응답률은 3.0%이고 표본추출은 성·연령·지역별 인구 비례 할당으로 추출했다. 표본오차는 95%의 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 통계보정은 2017년 10월 말 행정안전부 발표 주민등록인구를 기반으로 성·연령·지역별 가중값(셀가중)을 부여했다(그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

출범 1년 앞둔 문재인 정부 성적표 #□ 21.5% 잘한 일 vs 18.1% 못한 일, 민생경제 관련 ‘최대 이슈’ #□ 지방선거 지지 정당 민주 54.7%, 한국 22.8%, 바른미래 8.4% #□ 박근혜·이명박 검찰 수사, 적폐청산 66.5% vs 정치보복 29.5% #□ 안희정 성폭행 논란, 선거에 영향 줄 것 61.2% vs 없을 것 37.7%