‘라라랜드의 그분’ 존 레전드, 내한공연 성황…두시간 공연에 20여곡 열창

미국의 팝스타 존 레전드(John Legend)가 15일 내한공연을 성황리에 끝마쳤다. 뜨거운 환호와 함께 등장한 레전드는 이날 공연에서 자신의 정규앨범은 물론 OST까지 무려 20여 곡을 소화하며 뛰어난 가창력과 빼어난 무대매너를 보였다.

이날 공연은 올림픽공원 올림픽홀에서 오후 8시부터 두 시간여 동안 진행됐다. 레전드는 지난 2016년 12월 발표한 최신 앨범인 정규 5집 ‘다크니스 앤 라이트’(Darkness and Light)를 들고 국내 팬들 앞에 섰다.

레전드의 공연은 예매 당시부터 화제를 모았다. 예매 개시 3분 만에 4000석이 전부 매진된 것이다. 특히 레전드는 지난 2016년 말 개봉해 롱런한 영화 ‘라라랜드’에 출연한 동시에, 노래까지 불러 국내 팬들의 인지도가 높다.

검은 셔츠 차림으로 무대에 오른 레전드는 우리말로 “안녕하세요~”라고 외친 뒤 히트곡을 쉼 없이 불렀다.

1부에서 부른 곳만 ‘투나잇’(Tonight), ‘러브 미 나우’(Love Me Now), ‘유즈드 투 러브 유’(Used to Love U), ‘세이브 룸’(Save Room) 등 10여 곡에 달했다.

공연 중간에 레전드는 지난 2016년 4월 아내이자 모델인 크리스틴 타이겐(Christine Teigen)과의 사이에서 얻은 딸 루나의 이야기도 전했다.

레전드는 “2년 전 이맘때 크리스틴과 출산을 위해 LA의 병원에 있었다”며 “거기서 내가 제일 쓸모없는 사람이더라”며 웃었다.

이어 레전드는 자신이 할 수 있는 일은 “음악을 틀어주는 것이었다”고 털어놨다.

레전드는 또 객석을 메운 커플들을 향해 “가끔 우린 사랑을 당연한 것으로 여기는데, 모든 순간에 감사해야 한다”며 “내일은 보장되지 않는다. 사랑하는 사람이 있다면 오늘 당장 사랑한다고 말해라”고 조언했다.

그러면서 레전드는 즉석에서 관객 한 사람을 무대로 청해 함께 춤추는 팬 서비스를 보여주기도 했다.

이어진 2부에서 레전드는 하얀색 수트를 입고 등장했다. 여기서는 영화 ‘미녀와 야수’ OST ‘뷰티 앤 더 비스트’(Beauty and the Beast)와 ‘갓 온리 노우스’(God Only Knows), ‘그린라이트’(Green Light) 등을 열창했다.

공연의 끝자락, 레전드는 우리말로 “감사합니다”라고 외치며 무대에 사라졌다. 하지만 공연에서 앙코르 요청이 쏟아졌고, 피아노 앞에 앉은 레전드가 등장했다.

그리고 히트곡 ‘올 오브 미’(All of me), ‘글로리’(Glory)를 불렀고 객석에서 ‘떼창’이 쏟아지며 환희와 감동으로 무대가 끝났다.

박광수 기자 park.kwangsoo@joognang.co.kr