'김정은=로켓맨' 불렀던 트럼프, 역사적 정상회담 상대로

‘화염과 분노’에서 ‘로켓맨’ 비하, 그리고 정상회담 제의 전격 수용-.

"화염과 분노" "로켓맨" "북한 완전 파괴" # 극한 대결 언사 쏟아내며 압박 가했지만 # "만나면 영광일 것" 대화 여지 배제 안해 #

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 노동당 위원장의 역사적인 정상회담 제안을 수락하기까지 북미 관계는 말 그대로 롤러코스터를 탔다. 특히 트럼프 대통령은 트위터나 언론 인터뷰를 통해 김정은에 대한 양 극단의 표현과 평가를 여과 없이 드러내곤 했다. 트럼프 대통령의 취임을 전후해 1년 2개월 간 변화돼 온 김정은 위원장에 대한 평가를 돌아본다.

“영광스럽게 그를 만날 것”

트럼프 대통령이 북한 핵을 처음 트위터에서 언급한 것은 지난해 1월 김정은 위원장의 신년사 직후다. 김정은이 신년사에서 조만간 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사 가능성을 내비치자 트럼프는 2일(현지시각) "북한이 미국 일부 지역에 도달할 수 있는 핵무기 개발의 최종 단계에 이르렀다고 주장했다. 그런 일은 없을 것!"이라고 반박했다.

이후 북한의 미사일 도발이 계속되는 긴장 상황 속에서 5월 트럼프 대통령은 갑자기 김정은과의 직접 대화 가능성을 언급했다. 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 “내가 그(김정은)와 만나는 것이 적절하다면, 나는 전적으로 영광스럽게 그것을 할 것”이라고 말했다. 그러면서 “그것은 다시 말해 적절한 환경 아래 놓여있다면 내가 그걸 하겠다는 것”이라고 덧붙였다. 이로 인해 북미 간 대화 국면이 조성되는 게 아니냐는 관측이 일기도 했다.

“화염과 분노에 직면하게 될 것”

하지만 북한 정권에 억류됐다가 혼수상태로 귀국한 대학생 오토 웜비어가 끝내 사망한 데 이어 북한이 7월 ICBM인 화성 14형을 연거푸 쏘아올리면서 분위기는 급변했다. 8월 한층 강화된 유엔 안전보장이사회(안보리) 제재 결의안이 통과됐다. 트럼프 대통령은 8월 8일(현지시각) 휴가 중에 기자들과 만나 “북한이 더 이상 미국을 위협하지 않는 게 좋을 것이다. 북한은 화염과 분노에 직면하게 될 것이다”라고 말했다.

화염과 분노(fire and fury)는 트럼프가 처음으로 대북 군사적 옵션을 강하게 시사한 발언으로 해석된다. 다만 이때까지만 해도 화염과 분노의 대상은 김정은과 그의 호위정권으로 국한되는 분위기였다. 그럼에도 북한은 9월3일 6차 핵실험을 도발하는 등 트럼프의 인내력을 극한으로 시험했다.

“로켓맨 자살임무…北 완전 파괴할 수도”

트럼프의 강성 발언은 9월 19일 유엔총회 연설에서 절정에 달했다. 그는 김정은을 가리켜 “로켓맨이 자살임무 중”이라고 빈정대면서 “미국과 동맹국을 방어하기 위해서라면 북한을 완전히 파괴하지 않을 수 없다(totally destroy)”고 경고했다. ‘완전 파괴’는 북한 주민들까지 대상으로 규정하는 단어로서 “핵무기 혹은 재래식 무기를 통해 한 나라 전체를 말살시키겠다는 전례 없는 위협”(워싱턴포스트)라는 안팎의 비난을 초래했다.

트럼프가 김정은을 ‘리틀(땅꼬마) 로켓맨”이라는 별명으로 이죽대자 김정은도 가만 있지 않았다. 지난 9월 이례적으로 최고지도자 명의로 직접 낸 성명에서 트럼프를 '노망난 늙은이'(dotard), '깡패' 등의 표현으로 맞받아쳤다. 북한 노동신문도 그해 11월 트럼프의 아시아 순방 내용을 보도한 기사에서 그를 '늙다리', '전쟁 미치광이', '테러 왕초' 등으로 칭하며 비난했다. 이에 트럼프는 "나는 김정은에게 '작고 뚱뚱하다'고 하지 않는데 그는 왜 나를 '늙었다'고 모욕하는가"라며 불만을 표시하기도 했다.

“내 핵버튼 더 크고 작동도 한다”

올 들어 트럼프는 다시 김정은을 직접적으로 조롱했다. 김정은이 ‘핵 단추’를 언급하자 1월 2일(현지시간) 트위터에 "북한 지도자 김정은이 방금 '핵단추가 항상 책상 위에 있다'고 했는데 나는 그가 가진 것보다 더 크고 강력한 핵 버튼이 있다"고 썼다. 트윗 말미엔 "내 버튼은 작동도 한다!"고 덧붙기까지 했다.

하지만 이에 앞서 대화 가능성에 무게를 두는 발언도 남겼다. "로켓맨이 지금 한국과의 대화를 처음으로 원한다"면서 "아마 이것이 좋은 소식인지, 그렇지 않은지 우리는 두고 볼 것"이라고 쓴 것이다. 그것이 "(대북) 제재와 '다른' 압박들이 북한에 큰 영향을 미치기 시작했다"는 뜻이라는 해석도 덧붙였다.

“북한과 대화에 가능한 진전 이뤄져”

평창 동계올림픽에 마이크 펜스 부통령과 자신의 맏딸 이방카 트럼프를 대표단 인사로 파견했던 트럼프 대통령은 올림픽 기간 동안 대화보다는 ‘제재’에 무게를 두는 발언을 계속했다.

그러다가 지난 3일(현지시간) 미 워싱턴 주재 중견 언론인 모임인 ‘그리다이언 클럽’ 연례 만찬에서 농담으로 버무린 북미 대화 가능성을 비쳤다. 그는 “며칠 전 그들(북한)이 전화를 걸어 와 ‘대화를 하고 싶다’고 말했다”며 “나 역시 ‘우리도 그렇다. 그러나 비핵화를 해야 한다’고 답변했다”고 밝혔다. 그러면서 “우리는 만나게 될 것이다. 긍정적인 일이 일어난다면 만나게 될 것”이라고 덧붙였다.

당시만 해도 농담반 진담반으로 해석됐지만 불과 일주일도 채 지나지 않아 이 발언은 현실이 됐다. 트럼프 대통령은 지난 방북 특사단의 성과 발표에 "북한과 대화에 가능성 있는 진전이 이뤄지는 중(Possible progress being made in talks with North Korea)"이라고 트위터에서 밝혔다. 이어 9일 정의용 청와대 국가안보실장 등 방미 특사단을 통해 김정은 위원장의 정상회담 제의를 수락하면서 "비핵화를 완료하기 위해 5월내 만나겠다"는 일정표까지 제시했다.

강혜란 기자 theother@joongang.co.kr