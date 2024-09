트럼프 “문 대통령이 ‘평창 성공은 내 덕분’이라고 했다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 “우리가 올림픽을 구해냈다”고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 3일(현지 시간) 워싱턴에서 열린 중견언론인 모임 ‘그리드아이언 클럽’ 주최 만찬에서 문재인 대통령이 2018 평창 겨울올림픽 성공의 공(功)을 자신에게 돌렸다며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 “김정은 북한 노동당 위원장과의 대화는 비핵화가 전제돼야 한다”고 한 뒤 “문 대통령이 ‘올림픽을 성공시킨 건 트럼프 대통령이다(It was President Trump that made the Olympics successful)’라고 말했다. 그는 우리에게 많은 신용을 줬다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “문 대통령은 내게 ‘트럼프 대통령의 강력한 태도가 없었다면 그들(북한)이 ‘올림픽에 함께 나가고 싶다’고 전화할 일이 없었을 것이라고 했다”고 했다.

그는 또 “사람들이 믿든지 말든지 그들은 올림픽을 성공시켰다”며 “이 올림픽은 원래 재앙으로 향하고 있었고, 표도 팔리지 않았지만 우리는 이제 대화를 하고 있다”고 덧붙였다.

