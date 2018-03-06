[인사] 헌법재판소 外

◆헌법재판소<국장 신규 보임>▶국제협력관 하정수<부이사관 승진>▶헌법재판소장 비서실 선임비서관 석현철▶총무과장 이성환▶인사과장 최병협<과장 신규 보임>▶법제과장 하영화▶AACC지원과장 윤성진<서기관 승진>▶심판사무과 김병섭▶자료총괄과 이영준
◆식품의약품안전처<고위공무원단 승진>▶식품안전정책국 식품기준기획 한상배▶수입식품안전정책국장 이승용▶부산지방식품의약품안전청장 박희옥<과장급 전보>▶소비자위해예방국 통합식품정보서비스과장 박영민▶식품안전정책국 식품안전정책과장 김명호▶〃식품안전관리과장 최순곤▶〃식품안전표시인증과장 오정완▶〃주류안전정책과장 나안희▶수입식품안전정책국 수입식품정책과장 김현선▶〃현지실사과장 한운섭▶식품소비안전국 농축수산물정책과장 안영순<공모직위 임용>▶식품소비안전국 식중독예방과장 신영민
◆원자력안전위원회<과장급 승진>▶방재환경과장 김성길<과장급 전보>▶안전기준과장 이재성▶원자력안전과장 오맹호▶원자력심사과장 채희연▶방사선안전과장 신종한▶한빛원전지역사무소장 한정호▶원자력안보팀장 강청원
◆관세청<국장급 전보>▶통관지원국장 김광호▶자유무역협정집행기획관 성태곤▶조사감시국장 김재일▶서울세관장 윤이근▶부산세관장 양승권▶대구세관장 이명구▶광주세관장 주시경<국장급 승진 및 전보>▶인천세관 수출입통관국장 김윤식<과장급 전보>▶운영지원과장 권태휴▶혁신기획재정담당관 박헌▶인사관리담당관 김정▶원산지지원담당관 최재관▶통관기획과장 이종욱▶수출입물류과장 김종덕▶세원심사과장 강성철▶기획심사팀장 정광춘▶안양세관장 김종웅▶청주세관장 김성원▶목포세관장 이원상▶평택세관장 신현은▶관세청 서재용
◆조달청<국장 승진>▶시설사업국장 강신면<부이사관 승진>▶시설총괄과장 권혁재<서기관 승진>▶감사담당관실 이주현<과장급 전보>▶비서관 이기헌▶기획재정담당관 강성민▶규제개혁법무담당관 박상철▶쇼핑몰기획과장 이형식▶기술서비스총괄과장 김대수▶우수제품구매과장 박준훈▶건설용역과장 김태련▶예산사업관리과장 배완▶원자재비축과장 임병철▶해외물자과장 노배성▶국유재산기획과장 임중식▶조달품질원 품질총괄과장 조영호▶조달품질원 납품검사과장 정현수▶인천지방조달청 경영관리과장 이헌우▶부산지방조달청장 류재일▶대구지방조달청장 김명규▶충북지방조달청장 임근자▶전북지방조달청장 전형구