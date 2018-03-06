1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 헌법재판소 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆헌법재판소<국장 신규 보임>▶국제협력관 하정수<부이사관 승진>▶헌법재판소장 비서실 선임비서관 석현철▶총무과장 이성환▶인사과장 최병협<과장 신규 보임>▶법제과장 하영화▶AACC지원과장 윤성진<서기관 승진>▶심판사무과 김병섭▶자료총괄과 이영준

◆식품의약품안전처<고위공무원단 승진>▶식품안전정책국 식품기준기획 한상배▶수입식품안전정책국장 이승용▶부산지방식품의약품안전청장 박희옥<과장급 전보>▶소비자위해예방국 통합식품정보서비스과장 박영민▶식품안전정책국 식품안전정책과장 김명호▶〃식품안전관리과장 최순곤▶〃식품안전표시인증과장 오정완▶〃주류안전정책과장 나안희▶수입식품안전정책국 수입식품정책과장 김현선▶〃현지실사과장 한운섭▶식품소비안전국 농축수산물정책과장 안영순<공모직위 임용>▶식품소비안전국 식중독예방과장 신영민

◆원자력안전위원회<과장급 승진>▶방재환경과장 김성길<과장급 전보>▶안전기준과장 이재성▶원자력안전과장 오맹호▶원자력심사과장 채희연▶방사선안전과장 신종한▶한빛원전지역사무소장 한정호▶원자력안보팀장 강청원

◆관세청<국장급 전보>▶통관지원국장 김광호▶자유무역협정집행기획관 성태곤▶조사감시국장 김재일▶서울세관장 윤이근▶부산세관장 양승권▶대구세관장 이명구▶광주세관장 주시경<국장급 승진 및 전보>▶인천세관 수출입통관국장 김윤식<과장급 전보>▶운영지원과장 권태휴▶혁신기획재정담당관 박헌▶인사관리담당관 김정▶원산지지원담당관 최재관▶통관기획과장 이종욱▶수출입물류과장 김종덕▶세원심사과장 강성철▶기획심사팀장 정광춘▶안양세관장 김종웅▶청주세관장 김성원▶목포세관장 이원상▶평택세관장 신현은▶관세청 서재용

◆조달청<국장 승진>▶시설사업국장 강신면<부이사관 승진>▶시설총괄과장 권혁재<서기관 승진>▶감사담당관실 이주현<과장급 전보>▶비서관 이기헌▶기획재정담당관 강성민▶규제개혁법무담당관 박상철▶쇼핑몰기획과장 이형식▶기술서비스총괄과장 김대수▶우수제품구매과장 박준훈▶건설용역과장 김태련▶예산사업관리과장 배완▶원자재비축과장 임병철▶해외물자과장 노배성▶국유재산기획과장 임중식▶조달품질원 품질총괄과장 조영호▶조달품질원 납품검사과장 정현수▶인천지방조달청 경영관리과장 이헌우▶부산지방조달청장 류재일▶대구지방조달청장 김명규▶충북지방조달청장 임근자▶전북지방조달청장 전형구

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT