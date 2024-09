3월 8일은 '세계여성의 날'이다.

'2018 3.8 세계여성의 날 기념 제34회 한국여성대회'가 3월 4일 낮 서울 광화문광장에서 열렸다. 최근의 #Me too 운동 덕분에 대회는 열띤 분위기에서 진행됐다. 많은 참석자들이 #Me too, #With You 구호를 달았다.

대회의 슬로건은 '내 삶을 바꾸는 성평등 민주주의-For Gender Justice'다.

지방에서 온 참석자도 많았다.

행사 초반, 성폭력 성폭행 피해자들의 #Me too인 '3.8 샤우팅'이 진행되자 참가자들은 무거운 표정으로 경청했다.

이 피켓을 든 사람은 남성이다.

어린 자녀들과 나온 사람들도 많았다.

참가자들이 #Me too를 듣고 있다.

낙태 합법화를 요구하는 참석자.

"이런 호칭 쓰고 싶지 않습니다!!"

"문제는 성(性)을 사는 것입니다!!"

행사 참석자들은 광화문광장 집회를 마치고 도심을 행진했다.

최정동 기자