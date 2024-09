북한 "적절한 조건? 미국이 만들어야"…북·미 대화 핑퐁게임

북한이 1일 “트럼프가 말하듯이 오직 적절한 조건 아래서만 (북ㆍ미) 대화가 가능하다면 그 조건은 미국이 만들어야 한다”고 주장했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 26일(현지시간) “북한은 대화를 원하지만 우리는 오직 적절한 조건 아래에서만(only under the right conditions) 대화하길 원한다”고 말한 것에 대한 반응이다. 북한은 재일본조선인총연합회(조선총련)가 발행하는 조선신보를 통해 이같은 입장을 밝혔다. 북ㆍ미 대화 여부를 놓고 양측이 핑퐁 게임을 벌이는 양상이다.

북한이 이런 입장을 조선신보를 통해 내놨다는 점도 주목된다. 조선신보는 지난달 12일 “북남 대화와 관계 개선의 흐름이 이어지는 기간 북측이 핵시험(실험)이나 탄도로켓(미사일) 시험발사를 단행하지 않을 것이라고 보는 것은 논리적으로나 현실적으로나 타당성이 있다”고 밝히기도 했다. 문재인 대통령이 지난달 9일 북한 김여정 노동당 제1부부장을 청와대에서 만나 “남북 관계 발전을 위해서도 북ㆍ미간 조기 대화가 필요하다”며 “미국과의 대화에 북한이 더 적극적으로 나서 달라”고 요청한 직후였다. 조선신보의 지난달 12일 입장은 북한이 대화 국면에서 추가 도발을 자제하겠다는 뜻으로도 해석됐다.

조선신보는 그러나 1일자에선 “트럼프는 조선(북한)이 ‘대화를 원하고 있다’고 강변하지만 핵무력을 완성하고 모든 것에 대응할 방도를 갖춘 조선은 미국과의 대화에 목말라 하지 않는다”며 “무모한 대결 정책을 버리는 결단을 내리지 않는 한 대화의 기회는 주어질 수 없다”고 주장했다. 조선신보는 또 “트럼프 행정부는 저들의 난처한 처지를 모면해보려고 조선의 의중을 타진하기 위한 이른바 탐색적 대화의 가능성을 일부러 내비치고 있다”고 덧붙였다.

조선신보의 이같은 반응은 지난달 25~27일 김영철 노동당 부위원장이 방한해 “미국과의 대화 문은 열려있다”고 밝힌 뒤 미국이 비핵화가 대화 전제 조건이라는 점을 분명히 한 뒤 나왔다. 미국은 마크 내퍼 주한 대사대리를 통해 지난달 28일 “목표가 비핵화라고 명확히 표명되지 않은 대화는 원치 않는다”고 밝혔다. 미 국무부 헤더 노어트 대변인도 트럼프 대통령이 언급한 ‘적절한 조건’에 대해 비핵화라는 점을 지난달 28일(현지시간) 강조했다.

북한이 이에 대해 이날 “조건은 미국이 만들어야 한다”고 한 것은 비핵화는 수용불가라는 점을 강조한 것으로 풀이된다. 조선신보는 “조선이 마치 제재와 압력에 굴복해 대화를 구걸한 것처럼 오도했지만 실상은 다르다”며 “핵보유국 조선과의 무력 충돌을 피하려면 트럼프는 조선과 대화할 방법을 모색하지 않으면 안 된다”고 주장했다.

북ㆍ미가 이렇게 기싸움을 벌이고 있는 와중에도 남북관계에는 가속도가 붙을 것이란 관측이 나온다. 조명균 통일부 장관이 이달 중 대북협력민간단체협의회(북민협) 관계자들과 만날 예정이다. 통일부 당국자는 “북민협의 새 집행부와 인사 차원”이라고 말하고 있지만 남북 교류 관련 논의의 물꼬를 트는 형식이 될 수 있다는 점에서 눈길을 끈다.

개성공단 입주기업들도 오는 16일 시설 점검 등을 위해 개성을 방문하겠다고 방북 신청서를 접수한 상태다. 북한이 4월에 예술 축전 등을 개최하며 남측 인사들을 대거 초청할 가능성도 있다. 문재인 정부 들어 대북 접촉 신고 수리 건수는 지난달 26일까지 모두 255건을 기록했다.

