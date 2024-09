우리말 ‘간절’은 영어로 어떻게? 머리 맞댄 한·미 문학인

정끝별 시인이 자신의 사랑시 ‘사라가 찰스를 떠날 때’가 영국작가 존 파울즈의 장편소설 『프랑스 중위의 여자』에서 영감을 받은 작품이라고 밝히자 다들 그건 몰랐다는 표정들이었다. 정씨는 사라와 찰스라는 시의 등장인물부터가 소설의 두 주인공이 모델이라고 소개했다.

“한국시단 미국 장벽 넘어라” #미 버클리대서 번역 워크숍 #오세영·이재무 시인 등 참석

그 순간 남편 브루스 풀턴(브리티시 컬럼비아 대학 한국문학 교수)과 함께 30년 넘게 한국소설을 영어 번역해온 윤주찬씨가 끼어들었다.

“번역한 다음 문장들을 다시 읽어봐요?”

“수정할 때마다 읽어보는데요.” 션 할버트(25)의 대답.

그러자 정씨가 “시를 쓸 때도 마찬가지지만 번역을 할 때도 반드시 100% 소리 내 읽어봐야 할 것 같다”고 권했다. 그래야 시인이 어떤 지점에서 왜 행갈이나 연갈이를 했는지를 알 수 있다는 설명이었다.

지난달 20일 미국 버클리대 한국학센터에서 열린 한국문학번역워크숍의 현장 풍경이다. 22일까지 열린 워크숍은 시의 원작자, 션 할버트 같은 한국문학 번역가 지망생, 기성 번역자, 이렇게 3자가 모여 지망생 초벌 번역의 완성도를 높이는 실질적인 교육과정이었다.

이 워크숍은 2015년부터 시작됐다. 권영민 전 서울대 국문과 교수와 데이비드 매캔 전 하버드대 교수, 브루스 풀턴 교수가 의기투합한 결과다. 세 사람은 2008년 무렵부터 지금과 비슷한 형식의 워크숍을 함께 열었다. 서로의 학교를 옮겨 다니면서다. 권 교수가 버클리로 옮겨오면서 이 학교 한국학센터의 지원으로 정례화하게 됐다.

권 교수는 “한국 문학이 영어로 번역돼 출간되기만 하면 미국 독자가 읽어주리라는 생각은 미국에 와보니 환상이었다”고 말했다. 신경숙의 『엄마를 부탁해』 같은 특별한 경우가 아니면 버클리의 서점에서 책을 구할 수조차 없었다. 권 교수가 경쟁력 있는 번역가 양성 프로그램이 절실하다고 생각한 이유다. "한국문학이 살길은 빼어난 번역뿐”이라고 했다.

올해 워크숍 초청 작가는 오세영·이재무·정끝별 시인. 번역가 지망생은 모두 13명이었다. 어머니가 대만인, 아버지가 미국인인 션을 빼면 예외 없이 영어권 이민 1.5세대다. 대부분 버클리대, 브리티시 컬럼비아대, 서울대의 석사과정 학생들로 한국어보다 영어로 말하고 쓰는 게 자연스러운 이들이다. 그러다 보니 한국어 원문 시의 재미와 아름다움을 충분히 살린 영어 어휘를 선택하는 데 애를 먹었다. 특히 비슷한 뜻의 영어 단어가 여럿인 경우 헷갈려했다.

이재무 시인의 ‘간절’이 대표적인 경우였다. 시는 “‘간절’이 빠져나간 뒤/ 몸 쉬 달아오르지 않는다”며 인생의 어떤 절실함 상실을 ‘간절’이라는 단어를 활용해 표현한 작품이다. 번역가 지망생들의 ‘간절’ 번역은 모두 달랐다. 5명의 번역에서 간절은 ‘ardor’ ‘eagerness’ ‘zeal’ ‘fervor’, 무려 4개 단어로 번역됐다. 열정, 열심을 뜻하는 엇비슷한 단어들이다.

오세영 시인은 “내 시 ‘갈필의 서’에서 서예 용어인 갈필(渴筆)의 번역을 학생들이 어려워했다. 그에 해당하는 영어 표현이 없기 때문인데, 이런 경우 반드시 한 단어를 고집하지 말고 번역자의 재량을 폭넓게 인정해줘야겠다는 생각이 들었다”고 했다.

2박 3일의 짧은 기간이었지만 워크숍의 효과는 확실해보였다. 이재무 시인의 ‘신도림역’은 이렇게 시작한다. “검고 칙칙한 지하선로/살찐 쥐 한 마리 걸어간다”. 브리티시 컬럼비아대 졸업생인 강미나(27)씨는 이를 이렇게 번역했다. “Over the dark and gloomy tracks/ A fat rat is strolling down.” 워크숍을 거친 번역은 “A fat rat strolls along/ the dark and gloomy tracks”으로 바뀌었다. 한국어 원문 두 번째 행의 문장이 고친 영어 번역에서는 첫 번째 행에 나타난다. 보기에 따라 다르겠지만 좀 더 현장감이 느껴지는 번역이다.

번역 수정을 도운 풀턴 교수는 “문학작품의 번역은 반드시 현지어가 살아있어야 한다”며 “영어와 한국어는 문법과 어순이 다르기 때문에 단어 하나 하나를 그대로 옮기고자 하는 직역은 결코 성공할 수 없다”고 말했다. 문학 번역의 특수성이 인정되어야 한다는 얘기다. 워크숍의 또 다른 참가자인 단국대 게이브리얼 실비안 교수도 “문학작품 번역은 원문에 충실해야 하지만 지나치게 그 원칙을 고집하는 건 비과학적이다”라고 말했다.

버클리 글·사진=신준봉 기자 inform@joongang.co.kr