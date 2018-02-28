[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<국장급>▶정무협력비서관 박현석
◆기획재정부<과장급 인사>▶법사예산과장 정창길▶국유재산정책과장 이용욱▶복권총괄과장 박성훈
◆해양수산부<국장급 전보>▶대변인 박준영
◆원자력안전위원회<과장급 전보>▶운영지원과장 김은환
◆조달청<부이사관 승진>구매사업국 구매총괄과장 김응걸<서기관 승진>▶기획재정담당관실 김성환▶정보기술계약과 신봉재▶서울지방조달청 정보기술용역과 조현곤
◆대구시<3급 승진>▶일자리기획관 안중곤▶문화체육관광국장 한만수<4급 승진>▶건설본부 관리부장 최용문▶차량등록사업소장 안중보▶섬유패션과장 권상택 <개방형직위(4급)>▶투자통상과장 박기환<4급 직무대리>▶물산업과장 이경식
◆포천시<4급>▶총무국장 김덕진▶경제복지국장 김영길▶미래성장사업단장 장금태▶안전건설국장 박헌규▶농업기술센터소장 유충현
◆산림조합중앙회<집행간부>▶지도상무 이판수▶임업인종합연수원장 이성권<간부 승진>▶상호금융여신부장 임성훈▶충북지역본부장 류인철<1급 승진>▶북부산림사업본부 동부지소장 이인호▶조합감사위원회감사실 김인철▶상호금융여신부 정책자금팀장 이용성▶산림자원조사본부 산림경영정보팀장 한민<2급 승진>▶사회적경제지원팀장 조정민▶산림자원조성팀장 이주원▶해외산림개발팀장 나문수▶채권운용팀장(주식운용팀장 겸직) 김기석▶산림종합기술본부 휴양문화팀장 임기현<간부 전보>▶기획조정실장 배정영▶상호금융수신부장 이승현▶강원지역본부장 김희선▶산림종합기술본부장 최선덕<1급 전보>▶총무부장 성상제▶문화홍보실장 박영선▶감사실장 강주호▶임산물유통센터장 어경수▶법무팀 대외협력관 홍성조▶지도감사1팀장 송현호▶선도산림경영지도팀장 정남훈▶유통기획팀장 윤경일▶상호금융여신팀장 석종철▶기획상시팀장 한석종▶임업인종합연수원 부원장 신상철<2급 전보>▶기획팀장 이호출▶경영전략팀장 김귀철▶총무팀장 이재국▶회원경영개선팀장 임동복▶사업개발팀장 정춘섭▶생산이용팀장 김기순▶임산물유통개선 T/F팀 주철진 홍용정▶상호금융경영전략팀장 조철희▶디지털고객지원팀장 김태호▶상호금융수신팀장 김경희▶채권관리팀장 박진웅▶서울인천경기지역본부 차장 최환석