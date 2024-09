일본군이 조선인 위안부의 학살을 증명하는 영상이 최초로 공개됐다.

27일 서울시와 서울대인권센터는 3·1절 99주년을 기념해 개최한 ‘한·중·일 일본군 위안부 국제컨퍼런스’에서 아시아·태평양전쟁 패전 직전인 1944년 중국 등충에서 조선인 위안부들이 학살된 후 버려진 모습을 담은 영상을 공개했다.

18초 길이의 해당 영상은 중국 송산과등충에 주둔했던 일본군을 공격한 미·중 연합군의 164통신대사진 중대B파견대의 한 병사가 같은 해9월 15일 촬영한 것이다. 영상에는 위안부들이 일본군에 의해 살해당한 후 구덩이에 버려진 참혹한 모습이 담겨있다. 주변으로는 시신을 매장하러 온 것으로 보이는 중국군 병사의 모습도 보인다.

미·중 연합군은 1944년 6월부터 중국-미얀마 접경지대인 윈난 성쑹산(松山)과 텅충의 일본군 점령지를 공격했다. 같은 해 9월 7일 쑹산을, 일주일 후 14일엔 텅충을 함락했다.

영상을 촬영한 날짜는 텅충 함락 다음 날인 1944년 9월 15일이다. 함락 당시 연합군에 포로로 잡혀 생존한 23명을 제외한 조선인 위안부 대부분은 일본군이 학살한 것으로 추정된다.

연구팀은 당시 연합군이 일본군의 조선인 위안부 학살을 분명히 인지했음을 확인할 수 있는 연합군 보고문서도 함께 공개했다. 연합군이 9월 14일 오후 6시 55분에 보고한 정보 문서에는 "(1944년 9월 13일 밤) 일본군이 조선인 여성 30명을 총살했다.(Night of the 13th the Japs shot 30 Korean girls in the city)"는 내용이 담겨있다.

서울대 인권센터 정진성 교수 연구팀에 따르면 패전이 임박하자 당시 일본 작전참모였던 츠지마사노부는쑹산·텅충 주둔 일본군에게 "지원 병력이 도착하는 10월까지 계속 저항하라"는 명령을 내린다. 이를 거부한 조선인 위안부들이 일부 민간인과 함께 학살당했다고 연구팀은 밝혔다. 당시 중국 송산에는 24명, 등충에는 최소 30명 이상의 위안부가 있었던 것으로 알려져 있다.

이런 일본군의 위안부 학살은 연합군도 인지하고 있었다. 연구팀은 앞서 텅충이 함락되기 직전인 1944년 9월 13일 밤 일본군이 조선인 여성 30명을 총살했다고 기록한 연합군 정보 문서를 발굴해 공개한 바 있다.

일본군이 위안부를 학살했다는 증언, 기사 등이 공개된 적은 있지만 학살 현장을 담은 영상이 공개된 것은 처음이다.

연구팀은 위안부 학살 사진을 발굴한 뒤 1년 만에 학살 영상도 찾아냈다. 하지만 바로 공개하지는 못했다. 학살이라는 주제가 워낙 민감해 분석의 정확도를 높이기 위한 연구를 진행하는 데 시간이 걸렸다고 밝혔다.

연구팀의 위안부 자료 발굴을 2016년부터 지원해온 서울시는 "전시에 여성을 전쟁터로 동원하고 성적 위안의 도구로 사용하다 학살하는 일이 다시는 반복되지 않아야 한다"며 "일본은 이를 부정할 것이 아니라 인정하고 사과해야만 반복을 막을 수 있다"고 강조했다.

