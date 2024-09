씨아이테크 ‘iF 디자인 어워드 2018’ 수상

㈜씨아이테크가 하이파이 미디어 플레이어(HiFi Media Player) ROSE ‘RS-301’로 독일 디자인상인 iF 디자인 어워드 ‘제품’ 부문 본상(Winner) 을 수상했다고 밝혔다.

하노버에 위치한 ‘iF 인터내셔널 포럼 디자인’은 세계에서 가장 오랜 역사를 지닌 독립 디자인 기관으로서 매년 최고의 디자인 결과물에 대해 iF 디자인상을 수여하고 있다.

ROSE ‘RS-301’은 고음질의 음원 재생에 최적화된 기술력과 함께 간결하고 아름다운 외관, 실용성, 안전성, 내구성, 주변 환경과의 조화, 편의성을 강조한 UX, UI 디자인 등 사용자 친화적인 디자인이라는 점에서 각국 전문가들로 구성된 63명의 심사위원단으로부터 우수한 평가를 받으며 수상작으로 선정됐다. 이번 어워드에서는 54개국으로부터 접수된 6,400여 개 이상의 출품작이 치열한 경쟁을 벌였다.

ROSE RS-301은 (주)씨아이테크의 사운드 기술과 노하우를 담은 첫 번째 제품으로 '캐주얼 하이엔드 올인원 오디오'를 콘셉트로 했다. 누구나 쉽게 고음질의 음원을 감상할 수 있도록 32bit 384kHz까지 재생 가능한 DAC가 탑재돼 있고, 이를 구현할 수 있는 최적화된 어쿠스틱 기술을 통해 원음 그대로 즐길 수 있다.

특히, Airplay 및 DLNA 등의 네트워크 재생 정보가 전면에 탑재된 5" 터치스크린을 통해 직관적으로 보여 사용이 편리하고, 유튜브 영상과 음원을 고음질로 바로 보고 들을 수 있다는 점이 특징이다.

㈜씨아이테크 김영민 CTO는 “ROSE 시리즈의 첫 제품이 세계적인 영향력과 공신력을 인정받은 iF 디자인 어워드에서 수상한 이유는 고음질을 구현하는 기술력, 노하우와 함께 제품 기획부터 사용자 친화적인 UX, UI 디자인을 최우선으로 고려했기 때문”이라며 “첫 번째 제품 출시와 함께 저명한 iF 디자인 어워드에서 수상 해 영광으로 생각하며 RS-301을 시작으로 음성인식 기능 탑재 모델, 전용 앰프 스피커 개발 등 오디오 시장의 새로운 트렌드를 이끌어갈 다양한 HiFi Media Player ROSE 시리즈를 출시할 것”이라 소감을 전했다.

한편, ㈜씨아이테크는 국내 증명서 온ㆍ오프라인 자동발급기 시장에서 주문관리시스템과 DID 시스템 및 병상스마트케어시스템 등을 개발 공급해온 IT 전문기업이다. ROSE 제품의 기획부터 디자인, 스피커 유닛 제작, 인클로저 설계, 아날로그&디지털 회로 설계, 기구 설계와 생산까지 직접 진행하고 있으며 이번 수상 외에도 출시 전 2017년 핀업 어워드’Best of Best‘를 수상한 바 있다.

