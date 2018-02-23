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사회 사회일반

[인사] 과학기술정보통신부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆과학기술정보통신부<과장급 전보>▶정보보호담당관 손석준▶다자협력담당관 이충원▶거대공공연구정책과장 장인숙▶거대공공연구협력과장 김영은▶네트워크진흥팀장 양기성▶정보보호기획과장 조해근▶과학기술정책과장 김성수▶공공에너지조정과장 고정호▶성과평가정책과장 김성규▶4차산업혁명위원회지원단 파견 이상훈

◆중소벤처기업부<국장급 승진>▶독일 교육파견 김성섭<과장급 전보>▶운영지원과장 박치형

◆산업통상자원부<국장급 전보>▶장관정책보좌관 변영만▶소재부품산업정책관 강경성▶시스템산업정책관 최남호▶에너지자원정책관 박기영▶KOTRA 외국인투자지원센터 파견 이승우<과장급 보직 재발령>▶장관정책보좌관 김상철▶산업일자리혁신과장 최연우▶산업환경과장 김종주▶지역경제진흥과장 정경록▶에너지기술과장 심진수▶신재생에너지정책과장 이경호▶신재생에너지보급과장 전병근▶에너지신산업과장 최진혁▶에너지수요관리과장 이경훈

◆국민권익위원회<과장급 승진>▶감사담당관 하홍순

◆방송통신심의위원회<전보>▶방송심의1국 방송심의기획팀장(선거방송심의지원단 부단장 겸직) 정호근▶방송심의1국 지상파텔레비전팀장 정상우

◆포항시▶남구청장 정봉영▶지진피해수습단장 허성두▶농업기술센터소장 김진근▶맑은물사업본부장 윤영란▶평생학습원장 권태흠<4급 승진>▶여성출산보육과장 권태흠▶형산강사업과장 허성두▶농업기술센터 기술보급과장 김진근

◆브릿지경제신문▶경영지원국장 김종운

◆MBC<강원영동>▶경영지원국장·청탁금지법담당관 이기훈▶보도국장 박준기▶편성제작국장 김상호▶기술국장 김순봉▶미디어사업국장 신준근▶심의홍보실장·창사 50주년 TF 팀장 황진호<광주>▶편성제작국장 곽판주▶보도국장·전라도 천년 특집단장 한신구▶기술국장 백호진

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