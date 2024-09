네덜란드 빙속 선수 "한국에선 개를 잘 대해주세요"

"개를 잘 대해주세요."

네덜란드 스피드스케이팅 대표 선수가 이렇게 말했다.

21일 강릉스피드스케이트장에서 열린 남자 팀추월 메달리스트 기자회견에서 동메달을 딴 네덜란드 선수가 들어왔다. '빙속 황제' 스벤 크라머르와 얀 블록휴이센의 기자회견이 시작됐다.

하지만 따로 취재진의 질문이 없어서 크라머르와 블록휴이센은 기자회견장을 나가기로 했다. 그런데 그 때 블록휴이센이 웃으면서 "개를 더 잘 대해주세요"라고 영어로 말하고 나갔다. 통역 과정에서 "개를 식용하지 마세요"라고 기자회견장이 어수선해졌다.

그런데 기자회견 후 통역은 "개를 식용하지 마세요"가 아니라 "개를 잘 대해주세요(Please treat dogs better in this country)"라고 말했다. 블록휴이센은 웃으면서 농담을 던졌지만, 전자든 후자든 공식 기자회견장에서 할 수 있는 말은 아닌 것으로 보인다.

최근 평창올림픽 기간에 한국을 방문한 외신 기자들이 한국의 개고기 식용 문화에 관심을 가지고 있는 상황이다. 몇몇은 곱지 않은 시선을 보내고 있는 상황에서 블록휴이센의 발언은 논란이 될 수 있다.

