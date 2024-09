"동남아 차별?" "제니만 예쁜 옷"…항의 이어지는 블랙핑크

걸그룹 블랙핑크 태국인 멤버 리사가 다른 멤버들에 비해 못난 의상을 입는다고 지적한 유튜브 영상이 필리핀·말레이시아 등 동남아 지역에서 인기인 것으로 알려졌다.

지난해 10월 유튜브에는 '리사는 왜 항상 못난 옷을 입나요?(Why does Lisa always get ugly clothes?)'라는 영상이 올라왔다. 이 영상에는 최근 동남아 팬들이 댓글을 달며 13일 오후(한국 시간) 기준 댓글이 6200여개가 달렸다. 또 동남아 지역에서 유튜브 인기 동영상을 달리고 있다고 한다.

이 영상은 블랙핑크 무대를 담으며 "유독 리사만 저런 대우를 받는지 모르겠다" "리사를 제외한 모든 멤버의 의상은 예쁘다" "리사가 입는 의상은 그녀와 어울리지 않는다"고 말하고 있다.

여기에는 "제일 좋은 옷은 항상 제니가 입는다" "나만 그렇게 생각하던 게 아니었다" "리사가 한국인이 아니라서 차별받는 게 아니었으면 좋겠다" 등과 같은 댓글이 달리고 있다.

채혜선 기자 chae.hyeseon@joongang.co.kr