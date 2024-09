오른쪽엔 태극기, 왼쪽엔 성조기…클로이 김 엄마의 네일아트

'천재 보드소녀'로 불리는 미국 스노보드 국가대표 클로이 김(한국명 김선, 18)은 한국에 대한 애정이 남다르다. 지난 8일 평창 알펜시아 메인프레스센터에서 열린 기자회견에서 클로이 김은 "부모님의 나라에서 올림픽에 처음으로 출전하게 돼 무척 흥분된다. 어린 시절부터 올림픽 출전은 나의 꿈이었다"고 말했다. 또 "어릴 때부터 한국 음식과 노래를 많이 접했다. 미국 문화도 동시에 익히면서 자랐다. 그래서 다른 사람을 수용하는 자세를 배울 수 있었다"며 "(나를 뒷바라지해준) 부모님과 한국인의 피가 흐르고 있다는 것이 자랑스럽다"고 말했다.

한국에 대한 클로이 김의 애정은 어디서 비롯됐을까. 이를 유추해볼 수 있는 사진 한장이 인스타그램에 걸렸다. 클로이 김의 엄마 윤보란 씨가 올린 특별한 응원 사진은 클로이 김의 한국 사랑이 어디서 왔는지 유추할 수 있게 한다. 윤씨는 지난 11일 자신의 인스타그램에 사진 한장을 실었다. 오른쪽 손톱에는 태극기, 왼쪽 손톱에는 성조기를 그린 채 활짝 웃고 있는 사진이었다. 윤씨가 딸에게 보여주기 위해 특별히 그린 네일 아트다. 윤씨는 "클로이가 금메달을 쟁취하는 걸 볼 준비가 됐다!(Ready to watch Chloe NAIL it! :))"고도 적었다. 클로이 김도 이에 "우리 엄마가 가장 귀엽다(my mama is the cutest!)"고 화답하며 애뜻한 모녀간의 사랑을 뽐냈다. 손톱을 뜻하는 'Nail'은 it과 합쳐져('Nail it') '쟁취하다, 승리하다'는 뜻을 지니기도 한다.

클로이 김은 26세에 미국에 이민 간 한국인 김종진, 윤보란 씨 사이에서 2000년 태어났다. 4살부터 스노보드를 타기 시작했으며 6세 때 미국 선수권 3위에 오르며 '천재', '신예' 소리를 듣기 시작했다. 14살 때 2015년 동계 엑스(X)게임에 참가해 사상 최연소로 우승 기록을 세웠고, 이듬해엔 US그랑프리에선 백투백 1080(한쪽 경사에서 3회전을 돈 뒤 반대쪽에서 3회전을 도는 기술)을 잇달아 성공시켜 여자 선수로는 처음으로 만점(100점)을 받았다. 스노보드 역사상 만점을 받은 선수는 남녀 통틀어 클로이 김과 숀 화이트 둘 뿐이다. 클로이 김은 현재 스노보드 여자 세계 랭킹 1위다.

윤씨의 바람대로 12일 스노보드 여자 하프파이프 예선에 나선 클로이 김은 91.50점으로 24명 참가 선수 중 유일하게 90점을 넘기며 1위로 가뿐하게 예선을 통과했다. 스노보드 여자 하프파이프 결선은 13일 오전 10시부터 진행된다.

노진호 기자 yesno@joongang.co.kr