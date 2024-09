1000억 후원하고도 맥도널드가 햄버거 못파는 사연

분명히 '맥도날드'인데 햄버거를 안 판다. 평창 조직위원회 건물에 있는 맥도날드 이야기다.

평창군 대관령면 횡계리의 대회 조직위원회 건물에 있는 올림픽 공식 후원사 맥도날드에는 주력 제품인 햄버거가 메뉴에 없다.

사람들은 여기서 무엇을 먹을까? 커피와 맥모닝 메뉴 일부만 주문할 수 있을 뿐이다.

이에 대해 맥도날드는 "조직위의 요청에 따른 것"이라고 설명했다. 조직위 관계자는 "좁은 건물에 들어왔기 때문에 햄버거 패티를 굽는 오븐 같은 기계가 들어올 자리가 없었다"고 설명했다.

올림픽 월드와이드 공식 후원사로는 비자, 코카콜라, 삼성 등이 있다. 이들은 전세계에서 올림픽 마케팅을 펼칠 수 있는 권한을 독점 받는 대가로 IOC에 1000억원 이상을 후원하는 것으로 전해졌다. 예를 들어 평창 겨울올림픽 공식 스토어에서 '마스터 카드'로는 결재를 할 수 없다. '비자 카드' 또는 현금을 사용해야 할 뿐이다.

500억 이상의 마케팅비를 지불한 현대기아차, KT, 대한항공 등은 우리나라에서만 올림픽 마케팅을 벌일 수 있다. KT는 제약 없이 올림픽 마케팅을 벌일 수 있지만 SKT는'평창 응원 캠페인' 광고를 'See you in Pyeongchang'으로 수정하는 등 IOC로부터 수정 통보를 받았다.

