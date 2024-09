[소년중앙]설맞이 새해 목표 점검…마음 다잡고 이루러 가자

2018년이 시작된 지도 벌써 한 달이 넘게 지나갔어요. 1월 1일을 앞두고 세웠던 계획과 다짐, 잘 실천하고 있나요? 만약 작심삼일이 되어버렸다고 해도 실망하지 마세요. 음력으로 1월 1일이 되는 설을 계기로 다시 한 번 마음을 다잡으면 되니까요. 다른 친구들의 새해 소망은 무엇인지 살짝 엿볼까요. 지난 1월 8일자에 실렸던 커버스토리를 읽고 소중 독자들이 보내온 새해 다짐 자작랩을 소개합니다. 지난 한 해 열심히 활동한 소중 학생기자들의 올해 계획도 들어보세요.

소중 독자들의 새해 다짐 자작랩

가끔은 두려워 쏟아질 사람들의 질책

끝없는 고민 속에 결국 나는 홀로 지쳐

하지만 열여섯 이제부터가 진짜

붙잡아 타려 해 내 꿈을 향한 기차

남들 눈에 비치듯 순진한 공상은 아냐

난 나비가 되기 위해 준비한 고치 안이야

때가 되면 날아올라 세상을 품에 안아

기대해 오늘 밤 주인공은 나야 나

이수현(대구 송현여중 3) 독자

매일 다람쥐 쳇바퀴 수레 외바퀴

빙글 빙글 돌아가는 평범한 하루

어제도 오늘도 내일도 글피도

똑같은 하루에 난 지쳐버려

그날이 그날, 저날이 저날

언제였지 기억도 안나는 하루

난 편하게, but boring day

그렇게 스쳐가는 하루가 너무 미워

방학 첫날에서 이젠 후반이야

어라 이런 하루가 너무 빨라

Too fast, mea culpa my fault

눈 한번 깜빡, 벌써 늦은 오후

손 한번 까딱, 벌써 개학날이네

하루 잤는데 이젠 열두 살

Too fast, 역주행에 과속

굴러가는 쳇바퀴

비뚤어진 외바퀴

어지럽게 빠르게 boop-doop-adoop

흘러가는 시간은 재활용 안되나요

너무 평범한 똑같은 하루, 내 터닝 포인트의 중심은 어디

my life, what a day!

강수진 독자(ryu4111@gmail.com)

난 선택받은 자? 아니 난 내 인생을 선택하는 자

점점 중2처럼 성숙해지는 중이다

내신 관리 수행평가 드디어 경쟁의 시작

내 마음도 두근거리기도 시작

부모님의 자랑스러운 아들이 되기 위해 공부를 시작

공부 좀 작작하라는 말이 부모님 입에서 나오게 만들거다

현재 넘을 수 없는 벽이 있다면 그 벽을 넘기 위해 노력하는 것이 아닌, 그 벽을 허물기 위해 노력한다

내겐 태양같은 재능이 없으니 노력 또 노력을 한다

노력하다보면 결과는 좋아진다

내가 흘린 땀은 나를 배반하지 않으니

유환주(서울 사대부중 1) 독자

소중 학생기자들의 올해 계획

새해가 되면서 모두들 무서워하고 피하는 대망의 중학교 2학년이 됩니다. 공부할 것도 많아지고 신경 쓸 것도 점점 많아지겠지만, 어떤 일을 하든지 열심히 할 계획입니다. 공부도 열심히 노는 것도 열심히. 제가 1년을 보내면서 하는 모든 일을 열심히 하고 싶은 바람이 있습니다. 학교 성적을 올려 더 높은 등수에 안착하고 싶습니다. 그림 그리는 것과 춤추는 것도 즐기고 싶습니다. 또 지난해 갈팡질팡했던 제 진로를 확실히 정하고 싶습니다. 그러면 제가 무엇을 더 열심히, 많이 노력해야 하는지가 정확해지기 때문입니다. 마지막으로 중2병이라는 말이 있을 정도로 무시무시한 시기이지만 가족·친구 등 주변 사람들과도 잘 지내고 싶습니다.홍민주(서울 광희중 1) 학생기자

새해가 된다는 것은 매우 신나는 일입니다. 특히 올해는 '15세 관람가' 영화를 관람할 수 있다는 사실! 제가 올해 이루고 싶은 목표는 여덟 가지에요. 첫 번째는 용돈을 모아 폴라로이드 카메라를 사는 것입니다. ‘찰칵’ 찍으면 바로 ‘지잉~’나와 살랑살랑 흔들면 뚜렷해지는 즉석 사진을 찍어 모으는 것이 저의 바람이죠. 두 번째는 쓰고 있는 소설을 완성하는 것입니다. 몇 달 전부터 좋은 소재가 생각이 나서 그때그때 메모하며 소설을 쓰고 있는데, 멋지게 완성해서 많은 사람들에게 보여주고 싶어요. 세 번째 목표는 친구들과 함께 파자마 파티를 해보는 것이에요. 잠옷을 입고 영화 보며 밤새 이야기를 나누다가 자는 파티 말이죠. 네 번째 목표는 열심히 운동해서 키를 5㎝ 이상 키우고 싶습니다. 다섯 번째는 친구들과 학교 근처의 맛집을 모두 탐방해보는 것이고요. 여섯 번째는 학교 시험에서 평균 90점 이상을 받는 것. 이제 자유학년제가 끝나고 본격적인 시험이 시작되거든요. 일곱 번째 목표는 50권 이상의 책을 읽고 독서록을 쓰는 거예요. 마지막으로는 나의 꿈과 미래 직업을 찾는 일입니다. 선생님·외교관·작가·기자·디자이너 등 하고 싶은 많은 일들 중 하나를 찾고 싶어요. 여덟 가지 목표를 이룰 수 있을까요? 하루하루 최선을 다해야겠어요.

박민서(경기도 문정중 1) 학생기자

올해는 중학교 2학년에 올라갑니다. 자유학기제가 있어 조금은 마음 놓고 있었던 1학년때와는 달리 1~2학기에 중간·기말고사를 모두 4번이나 치러야 하기 때문에 시험에서 좋은 성적을 받고 싶습니다. 또 동아리 활동으로 교내 오케스트라 단원으로 들어가고 싶습니다. 그러기 위해 틈틈이 플룻 연습도 열심히 하고 있습니다. 마지막으로 책을 많이 읽고 싶어요. 올해 목표를 15권 정도로 계획했는데 시간이 날 때마다 핸드폰 보는 것을 줄이고 책을 조금이라도 더 읽기 위해 노력하고 싶습니다. 올해는 중학교 생활에서 바쁘지만 중요한 한 해가 될 것 같아 두렵기도 하고 한편으로는 설레이기도 합니다.

최한결(서울 상암중 1) 학생기자

