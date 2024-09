아이스하키 경기에서 가장 TV 중계에 잘 잡히는 포지션은 뭘까.

바로 수문장인 골리(골키퍼)다.

여자 아이스하키 남북 단일팀의 골리(골키퍼) 신소정(28) 선수는 왼쪽 가슴 외에도 또 하나의 '태극 마크'를 단다. 바로 얼굴 전면을 감싸는 마스크다.

전통적으로 아이스하키 골리는 자신이 원하는 그림을 마스크에 페인팅할 수 있다. 대개 자신의 팀을 상징하는 그림이다.

평창 겨울올림픽에 출전할 신 선수의 마스크에는 대한민국을 알리는 그림이 들어간다. 마스크 오른편에는 한복차림의 여인과 아이가 그려져 있다. 겨울올림픽을 떠올리게 하는 나무그림과 눈송이도 그려졌다. 왼편에는 서울 남산타워, 고궁 등 서울의 모습을 상징하는 그림이다.

미간부터 정수리에는 태극기 태극 모양을 둘러싸는 4괘 '건곤감리'가 그려졌다. 마스크 자체가 '대한민국 홍보대사'인 셈이다.

신 선수는 "골리는 다른 포지션보다 더 많이 중계화면에 나온다"며 "이번 겨울올림픽이 한국에서 열리는 만큼 세계인에게 한국인의 아름다움을 알릴 수 있는 그림을 골랐다"고 설명했다.

마스크의 뒷부분엔 보다 개인적인 기원이 담겨 있다. 신 선수가 고교 3학년 때 작고한 아버지의 사진과 함께 그가 아끼는 강아지 그림이 그려졌다. 'Always be with me(항상 나와 함께 한다)'는 문구도 새겨졌다. 신 선수는 "아버지와 강아지가 제 뒤에서 지켜준다고 생각하면 든든하다"고 말했다. 다만 국제올림픽위원회(IOC)가 특정 인물을 새기는 걸 금지하기 때문에 경기 중에는 아버지 사진을 가려야 한다.

백민경 기자 baek.minkyung@joongang.co.kr