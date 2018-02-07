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사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆교육부<승진>▶감사총괄담당관 부이사관 김태현▶고등교육정책과장 부이사관 이해숙▶사학혁신지원과장 부이사관 김정연

◆외교부<과장>▶정책분석담당관 손창호▶정책공공외교담당관 정광수▶창조행정담당관 강유식▶재외공관담당관 장병원▶의전총괄담당관 이상민▶동북아1과장 이한상▶동남아과장 권순현▶서남아태평양과장 위준석▶아세안협력과장 김혜진▶북미2과장 김일범▶한미지위협정과장 장원▶남미과장 박정오▶서유럽과장 윤지완▶아프리카과장 정현정▶인권사회과장 신희선▶국제안보과장 고상욱▶영사서비스과장 이원식▶북미유럽경제외교과장 조재홍▶국제에너지안보과장 신석홍▶대북정책협력과장 박형철▶국립외교원 교육운영과장 조아름<팀장>▶동북아협력팀장 남진▶공공외교총괄팀장 박유리▶기획총괄팀장 엄원재▶다자경제기구팀장 전지선▶민족공동체해외협력팀장 백윤정

◆문화체육관광부<과장급 전보>▶방송영상광고과장 장경근▶종무2담당관 배종민<과장급 임용>▶장애인체육과장 용필성

◆산업통상자원부<과장급 전보>▶에너지수요관리과장 이경훈

◆보건복지부<국장급>▶건강보험정책국 의료보장심의관 전병왕<과장급>▶예비급여과장 손영래▶의료보장관리과장 고형우▶자살예방정책과장 전명숙▶노인지원과장 이주현

◆해양수산부<국장급 전보>▶정책기획관 김성범▶해양산업정책관 한기준▶중앙해양안전심판원 수석조사관 홍종욱▶국방대 교육훈련 파견 김준석▶국립외교원 교육훈련 파견 김민종

◆국가보훈처<과장급 전보>▶감사담당관 김남헌▶복지운영과장 안주생▶보훈의료과장 홍경화▶제대군인정책과장 양홍준▶보훈심사위원회 사무국 심사1과장 우동교▶경기북부보훈지청장 김장훈▶강원동부보훈지청장 김동현▶경남동부보훈지청장 김남영▶충남서부보훈지청장 박종덕▶경북남부보훈지청장 김대훈▶국립임실호국원장 윤명석

◆식품의약품안전처<과장급 전보>▶사이버조사단장 권오상▶기획재정담당관 장민수▶혁신행정담당관 주선태▶고객지원담당관 신재식▶소비자위해예방정책과장 김성곤▶식품총괄대응팀 T/F팀장 김형준▶식생활영양안전정책과장 정용익▶마약정책과장 김명호▶의약품허가특허관리과장 김현중▶의약품안전평가과장 문은희▶바이오의약품정책과장 강석연▶화장품정책과장 김성진▶의료기기관리과장 최지운▶의료기기 기준심사체계 개편추진단 TF 기준규격 팀장 안영진▶서울지방식품의약품안전청 운영지원과장 옥기석▶〃식품안전관리과장 김일▶부산지방식품의약품안전청 운영지원과장 김태영▶〃식품안전관리과장 최숙자▶대구지방식품의약품안전청 운영지원과장 정의한▶〃식품안전관리과장 김동욱▶〃유해물질분석과장 이규식▶광주지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 이기호▶대전지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 양창숙▶〃유해물질분석과장 정면우<식품의약품안전평가원>▶운영지원과장 이호동▶연구기획조정과장 박인숙▶의약품심사부 의약품심사조정과장 오정원▶의약품심사부 종양약품과장 박창원▶바이오생약심사부 바이오심사조정과장 최영주▶바이오생약심사부 유전자재조합의약품과장 오호정▶의료기기심사부 심혈관기기과장 윤미옥▶의료기기심사부 구강소화기기과장 최선옥▶의료기기심사부 체외진단기기과장 이원규▶의료제품연구부 화장품연구팀장 손경훈▶의료제품연구부 의료기기연구과장 김미정▶독성평가연구부 독성연구과장 이종권▶독성평가연구부 약리연구과장 서수경

◆특허청<부이사관 승진>▶대변인 정인식▶정보고객정책과장 전현진▶특허심판원 심판관 이미정

◆아주경제▶마케팅·사업 총괄국장·동방성 편집국장 양규현

◆서울대▶규장각한국학연구원장 이현희▶미술관장 윤동천

◆한국외대▶전략홍보팀장 박창호▶창업교육센터팀장 최태경▶총괄지원팀장(글로벌) 김석중▶비서실장 정용호▶학사종합지원센터(서울) 이원재▶평가감사팀장 원효식

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