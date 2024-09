스페인계 혈통 선입견 딛고 ‘화이트 그래미’ 석권하다

지난달 28일(현지시간) 열린 제60회 미국 그래미 어워드의 주인공은 브루노 마스(Bruno Mars)였다. 올해의 앨범, 올해의 레코드, 올해의 노래까지 싹쓸이했다. 신인상을 제외하면 본상을 독식한 거다. R&B부문에서도 3개의 트로피를 가져가며 총 6개 부문에서 수상했다. 그의 세 번째 앨범인 ‘24K Magic’은 그래미의 사랑을 받기에 적합한 앨범이다. 200만 장이 팔리며 지난해 나온 앨범 중 가장 높은 판매량을 올렸다. 여기에 더해 이 앨범에는 그래미가 그토록 사랑해 마지 않는, 팝의 위대한 전통에 대한 존중과 계승이 있다.

제60회 미국 그래미 어워드 휩쓴 브루노 마스

브루노 마스의 삶 자체에 팝의 역사는 묻어 있다. 1985년 하와이 호놀루루에서 피터 진 에르난데스라는 이름으로 태어난 그는 음악가 집안에서 자랐다. 아버지는 퍼커션 연주자였고 어머니는 훌라 댄서였다. 집안 사람 대부분이 음악을 했다. 마이클 잭슨이 어릴 때부터 잭슨 5로 활동했듯, 그 또한 그랬다. 삼촌의 권유로 3살 때부터 무대에 올랐으며 이듬해에는 엘비스 프레슬리 분장을 하고 노래를 했다. 마이클 잭슨과 엘비스 프레슬리, 템테이션의 명곡들이 그가 부른 레퍼토리였다. 일주일에 다섯 번씩 공연을 하던 하와이의 ‘음악 신동’은 지미 헨드릭스를 접한 후부터는 기타까지 연주했다. 지금까지 거론된 전설적인 음악가를 이미 10대 때 마스터했던 것이다.

팝의 엘리트 코스를 조기 교육으로 수료한 그는 고등학교를 마치자마자 캘리포니아로 건너갔다. 그의 누나가 프로듀서 닥터 드레의 아티스트 앤드 레퍼토리 담당자에게 데모 테이프를 건네줬고, 담당자가 관심을 보였기 때문이다.

하지만 그가 음악계에 안착하는 데는 적지 않은 시간이 필요했다. 스페인계 혈통인 외모만 보고 당연히 라틴 팝을 할 거라는 선입견이 있었고, 스페인어로 노래하라는 압력이 있었다. 이런 선입견을 뚫기 위해 그가 택한 건 우선 히트곡을 쓰는 작곡가가 되는 것이었다. 2010년 래퍼 비오비(B.O.B)의 ‘낫씽 온 유(Nothin’ on You)’를 작곡하고 피처링으로 참여했다. 그의 데뷔곡이기도 한 이 노래는 빌보드 1위에 올랐으며 그 해 가장 많이 팔린 싱글의 하나가 됐다.

일단 대중의 주목을 받은 후엔 거침이 없었다. 데뷔 앨범 ‘두-왑스 & 훌리건스(Doo-Wops & Hooligans)’는 ‘저스트 더 웨이 유아(Just The Way You Are)’와 ‘그러네이드(Grenade)’를 차트 정상에 올리며 2010년 가장 핫한 데뷔 앨범이 됐다. 주목할만한 건, 갈수록 음악 시장이 지역화되고 있는 상황에서 이 앨범은 전 세계에서 고른 사랑을 받았다는 사실이다. 리듬 위주로 흐르고 있는 팝계에서 브루노 마스는 리듬뿐 아니라 멜로디의 매력을 잊지 않고 있었다. 미국 팝이 세계를 지배하던 그 시절의 멜로디 말이다. 이런 기조는 2012년 ‘언오서닥스 주크박스(Unorthodox Jukebox)’, 그리고 프로듀서 마크 론슨과의 협업이자 2010년대 최대의 히트곡 ‘업타운 펑크(Uptown Funk)’까지 이어졌다. 그리고 그를 홀대하던 그래미를 마침내 석권하며 아델과 더불어 2010년대를 양분하는 음악가가 됐다.

‘24K Magic’은 예술가보다 팝스타의 야심이 가득한 브루노 마스의 진면목을 최대치로 끌어올린 앨범이다. 제임스 브라운, 마이클 잭슨, 프린스, 그리고 90년대의 뉴 잭 스윙 장르 등 한 시대의 라디오와 댄스홀을 울렸던 음악들이 벽돌처럼 쌓여 있다. 브루노 마스는 이 재료들을 타고난 음색과 가창력으로 솜씨 있게 재구축한다. 과거의 문장들을 현재진행형으로 새롭게 써낸다. 새 왕조를 개국하기 보다는, 물려 내려온 팝의 왕관을 충실하게 계승한다. 그가 걷고 있는 길이 곧 팝의 길이라 말할 수 있는 이유다. ●

글 김작가 음악평론가, 사진 워너뮤직코리아