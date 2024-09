[평창talk] 평창 롱패딩은 비자 카드로만, 왜?

'비자 카드나 현금 결제만 가능합니다.'

평창올림픽 기간 선수촌 및 취재진이 이용하는 프레스센터 식당이나 상점에서 물건을 사려면 볼 수 있는 문구입니다. 프레스센터 내 현금인출기도 비자카드 외의 브랜드는 이용할 수 없습니다. 배가 고파 식당에서 다른 카드로 결제하고 싶어도 불가능하더군요. 만약 다른 카드를 사용하고 싶다면 선불카드 판매기를 찾은 뒤 비자의 선불카드를 구입해야 한다는 답변을 들었습니다.

뿐만이 아닙니다. 히트상품 '평창 롱패딩'과 최근 급부상한 5만원짜리 '평창 스니커즈'를 사려면 비자카드를 쓰거나 현금을 내야 합니다. 반다비 인형을 비롯한 올림픽 기념품을 파는 수퍼스토어도 마찬가지입니다. 그럼 왜 올림픽 기간 동안에는 비자카드만 사용할 수 있는 걸까요.

정답은 비자가 올림픽 결제서비스 독점권을 보유한 파트너사이기 때문입니다. 국제올림픽위원회(IOC)는 '올림픽 파트너'라 불리는 후원사들에게 올림픽 관련 마케팅을 할 수 있는 권리를 부여합니다. 후원하는 금액 규모에 따라 등급이 다른데 가장 높은 등급은 TOP(The Olympic Partner)라고 부릅니다.

IOC는 각 분야별로 1개사만 TOP의 지위를 부여하는데 평창 올림픽에선 코카콜라·알리바바·아토스·인텔·파나소닉·피앤지·삼성 등 13개사입니다. IOC는 1980년대부터 TOP 프로그램을 통해 막대한 수익을 내고 있습니다. 한 단계 아래인 공식 스폰서도 있는데요. 개최국에서 단독 마케팅을 할 수 있는 권리를 갖고 있습니다. 맥도날드, KT, 현대기아차, SK, 포스코 등이 공식 스폰서입니다.

올림픽 파트너와 스폰서가 아닌 기업들이 올림픽을 연상시키는 광고를 해선 안 된다는 건 이제 많이들 아시죠? 최근 SK텔레콤이 피겨여왕 김연아를 내세운 광고가 대표적입니다. SK텔레콤은 이른바 '앰부시(매복) 마케팅'을 펼치다 평창올림픽 조직위원회와 IOC로부터 중단해달라는 요청을 받았습니다. 지난달 31일엔 김흥국 패밀리의 '평창 아리랑', 박기영의 '위 아 더 원'(We are the one) 등이 앨범 재킷이나 홍보 과정에서 올림픽 오륜기와 2018 평창 엠블럼을 무단으로 사용해 주의 권고를 받기도 했습니다.

스폰서들은 큰 비용을 들인만큼 홍보를 위해 부스나 체험관을 만듭니다. 쇼트트랙, 스피드스케이팅, 아이스하키 경기가 열리는 강릉 코스탈 클러스터에도 여러 기업들의 부스가 설치됐습니다. 지난달 31일 방문했을 땐 삼성, 현대기아차, 노스페이스, KT, 오메가 등이 자사 이미지에 맞는 대형 설치물과 전시관을 조성했더군요. 올림픽 못지않게 구경하는 재미가 쏠쏠할 것 같습니다.

평창·강릉=김효경 기자 kaypubb@joongang.co.kr