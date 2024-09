이제 ‘얼굴’로 옷 사는 시대

중국 패션 매장이 '얼굴'을 따지기 시작했다.

어디서나 알리페이, 위챗페이로 결제 가능한 중국. 하지만 스마트폰 같은 모바일 디바이스가 없으면 말짱 도루묵이다.

그런데 이제 얼굴만 들이대면(?) 결제할 수 있는 시대가 코앞으로 다가왔다.

위챗페이로 간편하게 안면 인식 #스타일 제안하는 스마트 피팅룸 #안면인식 결제 비중 80% 넘어

광둥성 선전(深圳) 주팡(九方) 쇼핑센터의 잭앤존스(Jack & Jones), 광저우(广州) 바이윈(白云) 완다플라자의 베로 모다(VERO MODA) 매장.

이 두 패션 매장은 특별한 공통점이 하나 있다.

바로 위챗페이 안면인식으로 할인도 받고, 포인트도 쌓고, 결제도 하고, 심지어 나에게 어울리는 옷까지 추천해준다는 것!

안면인식 스마트 패션 매장을 이용하는 방법은 간단하다.

① 계산대나 스마트 피팅룸에서 안면을 인식하면 위챗 미니 프로그램이 열리면서 해당 브랜드(기업)의 회원이 된다.

② 옷을 고른 뒤 계산대에서 얼굴을 인식하면 위챗페이 잔액에서 자동으로 금액이 빠져나간다.

고객 맞춤형 스타일링을 제안하는 스마트 피팅룸도 있다. 기계 앞에서 얼굴을 인식하면 매장 내 판매되고 있는 아이템 중 내게 잘 어울릴만한 것을 추천해준다.

스크린에 나타난 미니 프로그램 코드(小程序码)를 스캔할 경우 '찜'을 하거나 곧바로 구입할 수도 있다.

잭앤존스 위챗페이 안면인식 매장은 기술 상용화 첫 날인 지난해 크리스마스에 안면인식 결제로 발생한 매출 비중이 80% 이상을 차지했으며, 전체 매출은 40% 늘었다고 밝혔다.

안면인식 매장의 기술 지원은 텐센트의 인공지능(AI) 개발팀 유투(优图)가 맡고 있다.

유투는 2017년 초 세계적으로 유명한 안면인식 DB LFW(Labeled Faces in the Wild)의 무제한 안면인식 테스트(unrestricted labeled outside data)에서 정확도 99.80%를 기록하며 세계 신기록을 경신한 바 있다.

그러니까 위챗페이 안면인식 매장에서 나를 다른 회원으로 착각하거나 가입 여부를 혼동하는 일은 웬만해선 일어나지 않는다는 얘기다.

앞으로 잭앤존스, 베라 모다를 시작으로 다른 패션 매장은 물론 레스토랑, 카페, 라이프스타일 매장 등 결제가 필요한 다양한 곳에서 텐센트의 스마트 안면인식 솔루션이 점진적으로 적용될 것으로 보인다.

중요한 건 안면인식 결제 솔루션뿐만이 아니라 텐센트의 방대한 빅데이터를 활용한 광고, 마케팅, 개인별 맞춤형 제품/서비스 추천 등이 가능하다는 점이다.

잭앤존스와 베라 모다를 운영하는 덴마크 패션 유통기업 Bestseller A/S의 류둥웨(刘东岳) 디지털 영업부 책임자는 Jing Daily와 인터뷰에서 "고객들은 보다 개인화된, 재미있는, 편리한 경험을 기대한다. 그래서 우리는 빅데이터가 필요하다"며 텐센트와 파트너십을 체결한 이유를 밝혔다.

다시 말해 진짜 목적은 단순한 위챗페이 안면인식 결제 솔루션이 아닌 빅데이터라는 것이다. 실제로 위챗페이 안면인식 매장은 얼굴 인식을 통해 고객의 구매, 위치, 소셜 데이터를 확보할 수 있다.

한편 텐센트는 '위챗페이 플러스(+)'라는 새로운 서비스를 추진 중인데, 이는 위챗페이와 위챗 내 미니 프로그램(小程序), 제품, 광고를 연결해 수천 곳의 패션 유통 기업이 온·오프라인에서 발생하는 트래픽/데이터를 통합하고 관리하는 서비스다. 알리바바의 B2B 결제·구매·물류·마케팅 서비스 링서우퉁(零售通)과 유사하다고 볼 수 있다. (다만 링서우퉁은 패션 기업이 아닌 슈퍼마켓이 타깃이다.)

차이나랩 이지연