[소년중앙]'홍차의 나라'서 차를 파는 배짱, 다양한 경험서 나온 통찰력 덕이죠

“고등학교 때 선생님께서 제게 ‘선택과 집중을 하라’는 조언을 해주셨어요. 이것저것 일 벌이기를 좋아하는 제 성격의 단점을 지적해주신 거죠. 하지만 전 단점이라고 생각하지 않아요. 오히려 젊다면 일 벌이는 것 자체를 두려워하지 않았으면 좋겠어요. 이런저런 일을 벌여봐야 제가 어디에 강하고 약한지를 알게 되고, 그래야 적성이든 직업이든 찾을 수 있지 않을까요.”

김기태 다이버시티 대표

영국에서 10대 1의 경쟁을 뚫고 유학생창업비자를 받아 차(茶) 정기구독 스타트업 '다이버시티(Diversitea)'를 운영 중인 김기태(26) 대표는 한국에서 일반고를 졸업한 평범한 학생이었습니다. 김씨는 학창시절 “공부를 잘하는 편은 아니었지만 대외활동에는 무척 적극적이었다”고 말했어요. 그는 서초고 재학시절 학생회 활동은 물론 전국청소년정치외교연합(YUPAD) 등 다양한 대외활동을 통해 세상을 보는 시야를 넓힐 수 있었다고 해요.

김씨는 우연히 보게 된 다큐멘터리를 통해 미술관이나 박물관에서 일하는 큐레이터에 대해 알게 됐고, 큐레이터가 되고 싶어 서울대 미학과를 목표로 공부했어요. 하지만 수능시험에서 원하는 성적이 나오지 않았죠. 큐레이터라는 직업에 대한 선망도 사라졌어요. 성적에 맞춰 아무 대학이나 갈 수도 있었지만, 부모님의 권유로 영국 유학을 준비했습니다. 1년의 준비 끝에 2012년 9월 영국 셰필드대학교(University of Sheffield)에 진학할 수 있었어요. 유럽 및 국제법 전공을 선택했죠.

“법학을 전공한 이유는 유학생으로서 그 나라를 알기 위한 가장 좋은 방법이라고 생각했기 때문이에요. 어쨌든 저는 외국인으로서 영국에서 자리 잡아야 하는데 그 나라의 법을 공부해 영국이라는 사회를 아는 것이 필요하다고 생각했으니까요.”

김씨는 영국 법대에서 공부하는 게 재미있었다고 해요. 사법고시 시험 위주의 우리나라와 달리 인터넷이나 전자상거래 관련법, IP·특허관련법 등 최신 경향이 반영된 새로운 분야를 접할 수 있었기 때문이죠. 3학년 때는 1년간 교환학생으로 독일 만하임대학교에서 공부했어요. 영어로 진행되는 석사과정 수업을 들으며 더욱 깊이 있는 공부를 할 수 있었다고 합니다.

김씨는 고등학생 때처럼 영국 대학에서 대외활동을 벌였어요. '그대가 바라는 영국', 줄여서 '그바영'이라는 NPO(비영리단체)를 만든 건데요. 김씨가 유학생활을 시작한 2012년 당시 한국에서는 미국 대학과 비교하면 영국 대학의 명성이 잘 알려져 있지 않았어요. 또 영국 유학생들은 취업 등 진로 고민이 많았고요. 그래서 유학생들이 스스로 역량과 가치를 높이고 알릴 수 있는 활동을 하게 됐어요. 소셜네트워크서비스(SNS) 등으로 영국 유학생활 정보를 알리고, 런던에서 유학생 대상 동기부여 강연회 HIM(Healing, Inspiration, Motivation) 컨퍼런스를, 한국에서 학과별 설명회 등 행사를 개최했죠. 블로그 하루 방문자가 8000명이 넘은 적도 있었어요. 영국문화원이나 대사관의 지원을 받기도 했죠.

하지만 그런 김씨에게도 유학생활이 쉽지만은 않았어요. 입학할 때는 장학금을 받았지만 1학년 1학기 첫 시험에서는 낙제점을 받았죠. 법학과인데도 정치학과에 들어온 게 아닌가 싶을만큼 영국 정치 전반에 대한 이해가 필요했어요. 고교 때부터 법 과목을 미리 공부하고 입학하는 영국 학생들과는 경쟁이 되지 않았죠. 아르바이트할 시간이 없을 정도로 공부해야 할 것도 많았어요. 교수가 100권이 넘는 책을 추천하는데 그중 수십 권은 읽어야 자기주장을 세울 수 있었어요. 친구들도 대부분 도서관에서 살다시피 했죠. 열심히 공부해도 좋은 성적을 받기가 어려웠어요. *영국 대학의 성적은 1st, 2:1, 2:2, 3rd로 분류되는데, 석사 진학이나 취업을 하려면 최소 2:1등급을 받아야 해요. 김씨는 성적에 그만큼 좋지는 않아서 변호사의 꿈은 일찍이 접어뒀죠.

반면 영국 유학생활의 장점도 분명 있었어요. 셰필드는 영국 북쪽 지방이라 겨울이 길고 밤도 길었는데요. 해가 오전 11시에 떠서 오후 4시에 지는 날도 있을 정도죠. 또 겨울이 4월 무렵까지 이어져 자칫 향수병이나 우울증에 빠지기 쉬워요. 하지만 그만큼 혼자 가만히 앉아 자신을 되돌아보며 자아성찰을 할 시간도 많았습니다.

김씨는 변호사 대신 창업에 관심을 갖기 시작했어요. 전 세계적으로 스타트업 붐이 일었고, 김씨도 관련 교육이나 행사에 참여하곤 했죠. 셰필드대학에서도 졸업생에게 주는 상(Sheffield graduate Award)의 6가지 분야에 ‘창업’ 분야가 생겼어요. 김씨는 학교에서 보증을 해주면 영국에서 창업할 수 있는 졸업생창업비자(Tier 1 Graduate Entrepreneur Visa)라는 것이 있다는 사실도 알게 됐죠.

“창업비자는 유학생의 경우 연간 10명에게 주어지는데 제가 여기에 뽑히게 됐어요. 지원자가 100명이 넘는다고 들었는데 대부분 중국인이었죠. 한국 유학생들 대다수가 졸업 후 한국으로 돌아가서 취업하거든요. 저와 같은 해 입학한 친구 중에 영국에 남은 사람은 5명 정도였어요. 저는 영국에서 공부한 게 아깝다는 생각이 들었고 더 많은 것을 배우고 싶어서 영국에서 창업을 하게 됐어요.”

졸업생창업비자를 받기 위한 준비는 2016년 2월부터 시작했지만 그해 7월 졸업을 하고도 한참 지난 11월이 돼서야 비자를 받을 수 있었습니다. 비자가 나오기 전 김씨는 ‘스타트업 위켄드(Startup Weekend)’ 행사에 참여하며 많은 통찰력을 얻게 됐고 동업자인 영국인 웹 개발자 제임스도 그곳에서 만났어요. 지금 운영하는 회사 다이버시티의 사업 모델 역시 스타트업 위켄드에서 발표했던 내용을 바탕으로 했죠. 17세기부터 차 문화가 시작된 '홍차의 나라' 영국에서 외국인으로서 차를 팔겠다는 '역발상'은 어떻게 하게 됐을까요.

“영국이 차로 유명하다지만 정작 홍차 말고는 종류가 다양하지 않아요. 그마저도 요크셔티(Yorkshire Tea), 피지팁스(PG tips) 같은 회사에서 나온 티백 제품이 대부분이죠. 그래서 영국인들에게 새로운 차를 소개해보자는 생각을 하게 됐어요. 곰곰이 생각해보니 영국에는 우리나라의 하늘보리, 17차, 헛개차 같은 냉차(아이스티)가 없었어요. 스타트업 위캔드에서 이런 내용을 발표했더니 반응이 꽤 좋았어요.”

그러나 막상 시장조사를 해 보니 현실적인 문제에 부딪히게 됐습니다. 영국인들에게 아이스티는 설탕이 많이 들어간 ‘립톤’이라는 제품의 이미지가 강했기 때문이에요. 지속적인 피버팅(pivoting, 기존 사업 아이템을 포기하고 방향 전환에 나서는 것) 끝에 월별 테마에 따라 차를 큐레이션 해서 정기구독자에게 배송하는 방식의 사업 모델로 결정했죠. 제임스와 함께 지난해 3월 중순부터 본격적으로 사업을 시작했어요. 웹사이트를 구축하고 5월부터 제품 판매에 들어갔습니다. 나날이 주문이 늘어났고, 초기에 투자했던 금액을 5개월 만에 거둬들일 수 있었어요.

김씨는 여전히 도전하고 싶은 일이 많습니다. 고객 개개인의 성향에 맞춘 차를 큐레이션 해주는 단계에 이르도록 사업을 더욱 키워나가고 싶다는 것이 단기적인 목표에요. 사업이 안정된 이후에는 커스터머 디자인(customer design, 사용자의 요구에 맞게 설계하는 디자인)이나 창업 분야 석사과정에 도전해볼 생각입니다. 그는 진로를 고민하는 청소년들에게 이렇게 당부했어요.

“청소년기는 최소한의 안전망이 있는 시기라고 생각해요. 그럴 때 마음껏 자신을 던져보는 것이 좋지 않을까요. 지금은 예전보다 다양한 분야에 멘토가 많고 하고자 한다면 할 수 있는 것들이 더 많은 것 같아요. 호기심이 있고 하고 싶은 마음만 있다면 뭐든지 해보세요.”

*영국 대학의 성적 등급 : 우리나라 대학의 학점 체계가 A·B·C·D로 나뉘듯, 높은 성적순으로 First Class Honours(1st), Second Class Honours = Upper Second(2:1), Second Class Honours = Lower Second(2:2), Third Class Honours(3rd), Ordinary Degree = Ordinary Pass로 매겨진다.

