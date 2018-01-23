[인사] 국방부 外

◆국방부<과장급 전보>▶인사복지실 동원기획관실 자원동원과장 서기관 진천호▶국방홍보원 미디어전략실장 부이사관 오인제▶전력자원관리실 군사시설기획관실 환경팀장 서기관 성길수▶감사관실 군수감사담당관 서기관 박병로▶전력자원관리실 군수관리관실 재난관리지원과장 서기관 전윤일▶국방정책실 국제정책관실 동북아정책과장 서기관 배정원▶감사관실 회계감사담당관 서기관 박진영▶국방정책실 국제정책관실 다자안보정책과장 서기관 최정익
◆해양수산부▶세월호후속대책추진단 단장 임명 조승우<국·과장급 전보>▶수산정책관 박경철▶운영지원과장 최현호▶혁신행정담당관 이상길▶원양산업과장 양영진▶유통정책과장 정도현▶지도교섭과장 임태훈▶어촌어항과장 김학기▶허베이스피리트피해지원단 지원총괄팀장 임영훈▶본부 이상문
◆국회 사무처·국회 입법조사처[국회 사무처]<관리관 승진>▶기획조정실장 장대섭▶국회사무처 박철규<이사관 승진>▶국회사무처 권태현 윤광식 이지민<이사관 전보>▶국방위원회 전문위원 김남곤▶보건복지위원회 전문위원 송병철▶교육문화체육관광위원회 전문위원 조의섭 정순임▶행정안전위원회 전문위원 정성희▶특별위원회 전문위원 홍성현▶관리국장 최상진▶국회사무처 박종희 김건오 유세환 천우정 홍형선 박재유<부이사관 전보>▶국회사무처 김종화▶과학기술정보방송통신위원회 입법심의관 박종우▶법제실 경제법제심의관 신종숙▶〃행정법제심의관 최선영▶정보위원회 입법심의관 김병주▶예산결산특별위원회 입법심의관 정환철▶국제국 의회외교정책심의관 김경호▶국회사무처 김세현[국회입법조사처]<이사관 전보>▶사회문화조사실 사회문화조사실장 이신우▶기획관리관실 기획관리관 박태형
◆농촌진흥청<고위공무원 승진>▶차장 이규성▶국립농업과학원장 이용범▶국립식량과학원장 김두호▶기획조정관 최동순▶국립농업과학원 농식품자원부장 한귀정<고위공무원 전보>▶국립농업과학원 농업환경부장 윤종철<승진>▶기술협력국 국제기술협력과장 권택윤▶기술협력국 국외농업기술과장 오경석▶국립농업과학원 농업생물부 곤충산업과장 남성희▶〃농업공학부 에너지환경공학과장 강금춘▶〃농업생명자원부 유전체과장 안병옥▶국립식량과학원 운영지원과장 손영상▶〃중부작물부 수확후이용과장 홍하철▶〃남부작물부 생산기술개발과장 정태욱▶국립원예특작과학원 원예작물부 화훼과장 김원희▶국립축산과학원 축산자원개발부 낙농과장 기광석<전보>▶운영지원과장 인우충▶기획조정관실 혁신행정법무담당관 최범석▶기획조정관실 고객지원담당관 심재덕▶연구정책국 연구정책과장 조남준▶〃연구운영과장 서효원▶농촌지원국 농촌자원과장 이명숙▶국립농업과학원 기획조정과장 이승돈▶〃운영지원과장 류성렬▶〃농산물안전성부 유해생물팀장 류경열▶〃농업유전자원센터장 손성한▶국립식량과학원 작물육종과장 이점호▶〃기술지원과장 정충섭▶국립원예특작과학원 기술지원과장 박동구▶〃원예작물부 과수과장 김명수▶〃사과연구소장 박교선▶국립축산과학원 기획조정과장 이용민
◆조달청<과장급 공무원(개방형 직위)>▶감사담당관 박이철
◆경기도▶보도기획담당관 김종구▶법무담당관 전기송▶규제개혁추진단장 김종석▶자치행정과장 박원철▶언제나민원실장 송기헌▶세원관리과장 오태석▶교육협력과장 박승삼▶도서관정책과장 차종회▶종무과장 조돈협▶체육과장 김지영▶관광과장 홍덕수▶기후대기과장 김재훈▶아동청소년과장 배한일▶다문화가족과장 이상락▶철도물류정책과장 이계환▶군관협력담당관 이정호▶일자리지원과장 최창호▶의회사무처 의사담당관 차광회▶의회사무처 전진석▶의회사무처 윤명수▶의회사무처 김정문▶인재개발원 교육지원과장 최명복▶인재개발원 역량개발지원과장 이한준▶보건환경연구원 운영지원과장 김종목▶건축디자인과장 송해충▶광역도시철도과장 남동경▶재난안전본부 자연재난과장 이성기▶재난안전본부 기동안전점검단장 신욱호▶에너지과장 윤중환▶수자원본부 수질관리과장 강중호▶건설본부 도로건설과장 김형목▶정보기획담당관 직무대리 이정식▶한류월드사업단장 직무대리 원춘희▶사회적일자리과장 직무대리 최병길▶여성권익과장 직무대리 김종근▶재난안전본부 사회재난과장 직무대리 윤정식▶균형발전기획실 DMZ정책담당관 직무대리 임순택▶특화사업과장 직무대리 정선구▶황해경제자유구역청 투자유치과장 직무대리 유태일▶남한산성세계유산센터소장 직무대리 김영수▶농식품유통과장 직무대리 김호원▶종자관리소장 직무대리 권창식▶축산진흥센터소장 직무대리 김영수▶공원녹지과장 직무대리 이성규▶따복하우스과장 직무대리 손호진▶도시재생과장 직무대리 이종구▶건설정책과장 직무대리 서정인▶도로정책과장 직무대리 이귀웅▶도로관리과장 직무대리 이범기▶농업기술원 작물연구과장 지정현▶농업기술원 버섯연구소장 이영순