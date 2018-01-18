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사회 사회일반

[인사] 국세청 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆국세청<고위공무원 전보>▶국세공무원교육원장 권순박▶서울지방국세청 조사3국장 이준오▶중부지방국세청 징세송무국장 남판우▶중부지방국세청 조사1국장 오호선▶〃조사3국장 박석현▶부산지방국세청 조사2국장 조정목▶국세청 노정석 정재수 김태호<부이사관 전보>▶중부지방국세청 납세자보호1담당관 이기열<과장급 전보>▶국세공무원교육원 교육기획과장 권승욱▶서산세무서장 한인철▶국세공무원교육원 교육지원과장 나향미

◆산림청<국장급 전보>▶산림산업정책국장 임상섭

◆행정중심복합도시건설청▶도시특화경관팀장 윤용태

◆고려대▶관리처장 공정식▶연구처장 김병수

◆한국도로공사<실처장급>▶비서실장 황광철▶좋은일자리창출추진단장 손진식▶기획조정실장 신동희▶혁신전략처장 김선일▶정보처장 김병회▶재무처장 정광철▶휴게시설처장 문기봉▶도로처장 진규동▶시설처장 김경일▶건설처장 정민▶설계처장 김일환▶품질환경처장 권혁▶사업개발처장 이세홍▶ITS처장 권오철▶스마트하이웨이사업단장 김대진▶초장대교량사업단장 곽석환▶인재개발원장 강운▶통행료통합센터장 현병업▶밀양울산건설사업단장 조남훈▶수도권본부장 유시영▶강원본부장 엄창용▶대전충남본부장 박상활▶전북본부장 이호경▶광주전남본부장 이학구▶대구경북본부장 김진광▶부산경남본부장 김시환▶감사실장 김명호▶영업처장 박해웅▶교통처장 유병철▶재난안전처장 김동수▶기술심사처장 이창봉▶도로교통연구원장 조주기▶국가ITS센터장 김태연▶홍보실장 김성진▶총무처장 배명열▶법무실장 김장환▶ICT센터장 박건태▶교통센터장 봉영채▶수원지사장 이두행▶동서울지사장 배상복▶원주지사장 박종건

◆한국천주교중앙협의회▶홍보국장 안봉환

◆한국고용정보원<부서장급>▶고용서비스전략실장 김한준▶고용정보분석센터장 권혜자▶일자리사업평가센터장 주무현▶일자리정보플랫폼실장 박건욱▶정보화운영실장 임종훈▶기획조정실장 김영훤▶청렴감사실장 안홍균<팀장급>▶전략기획팀장 김일환▶고용서비스혁신팀장 전용석▶고용서비스품질팀장 오성욱

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