트럼프 정상 판정 인지검사지 보니··· '100에서 7 빼면'

‘사자·코뿔소 이름 대기’ ‘100에서 7을 빼면?’…트럼프가 받은 인지능력 검사는

최근 정신건강 이상설이 제기된 도널드 트럼프 미국 대통령. 지난 12일(현지시간) 그가 취임 후 받은 첫 건강검진 항목에는 인지능력 검사도 있었다. 미국·캐나다 의료계에서 환자의 인지 기능 장애를 판별하는데 쓰이는 ‘몬트리올 인지 평가(Montreal Cognitive Assessment·MOCA)’다.

CNN, 트럼프가 12일 받은 인지능력 검사지 공개 #시각구조 능력·기억력·집중력·언어력 등 8가지 영역으로 30점 만점 #트럼프 주치의 “대통령 업무 수행하기 적합”

17일 CNN 등에 따르면 트럼프 대통령은 MOCA에서 ‘만점’을 받았다. 이 시험은 시각구조 능력·기억력·집중력·언어력 등 8가지 영역으로 구성돼 있고, 26점 이상(30점 만점)을 받으면 ‘정상(Normal)’으로 평가된다. 그러나 워싱턴포스트(WP) 등은 “검사 문항이 너무 쉽다. 만점을 못 받는 게 더 이상하다”며 이 검사의 실효성에 의문을 제기했다.

MOCA는 대체 어떤 시험일까. 이날 CNN이 공개한 샘플 검사지를 살펴봤다.

첫 영역은 ‘공간시각 및 실행력(5점)’. 예시로 제시된 숫자 5개와 알파벳 5개 사이에 줄을 그어야 한다. 줄 긋기를 마친 뒤엔 그 옆에 정육면체와 특정 시간을 가리키는 시계도 그려야 한다. 샘플 검사지에는 ‘11시10분(Ten past eleven)’이 예시로 주어졌다.

둘째 영역인 ‘이름 붙여주기(Naming·3점)’에서는 동물 그림을 본 뒤 이들의 이름을 정확히 대야 한다. 샘플 검사지에는 사자, 코뿔소 낙타가 예시로 나와있다.

셋째 영역은 기억력(Memory). 의사가 불러주는 특정 단어를 기억한 뒤 답해야 한다. 샘플 예시로는 얼굴·벨벳·교회·데이지(꽃)·빨강 등의 단어가 제시돼 있다. 이 영역은 유일하게 두 번의 기회가 주어진다.

넷째 영역인 집중력(Attention·2점)에서 의사는 몇 개의 숫자를 두 차례에 걸쳐 불러준다. 처음 불러준 숫자 5개는 순서대로 답해야 하고, 그 다음에 불러주는 숫자 3개는 거꾸로 답해야 한다. 이어 의사는 알파벳을 무작위로 불러주는데, 이중 ‘A’를 들을 때마다 박수를 쳐야 한다. 또, 100부터 시작해, 7을 계속 뺀 값을 의사에게 말해야 한다. “93, 86, 79…”라는 식으로 말이다.

다섯째 영역인 언어력(Language·2점)에서는 의사가 불러주는 문장을 그대로 읊어야 한다. 샘플 검사지에는 ‘나는 오늘 존이 도우러 올 것이란 사실을 알고 있다.(I only know that John is the one to help today.)’ ‘강아지가 방에 들어오면 고양이는 항상 쇼파 아래 숨었다.(The cat always hid under the couch when dogs were in the room.)’ 등의 문장이 제시됐다.

그런 뒤엔 의사에게 특정 알파벳으로 시작하는 단어를 1분 안에 11개 이상 말해야 한다.

여섯째 영역인 추상력(Abstraction·2점)에서는 제시된 두 단어의 ‘공통 요소’를 파악해 설명해야 한다. 샘플 검사지를 살펴보면 바나나와 오렌지(과일), 기차와 자전거(이동 수단) 등이 예시로 제시됐다.

일곱째 영역인 지연 기억력(Delayed recall·5점)에는 앞서 기억력 검사에서 제시된 단어를 최대한 기억해내 답해야 하고, 여덞째 영역인 성향(Orientation·6점)에서는 검사를 받는 당일의 연·월·일 등을 답해야 한다.

◇“트럼프, 대통령 업무 수행 적합”=트럼프 대통령의 MOCA 시험 결과와 관련해 그의 주치의인 로니 잭슨 박사는 “트럼프 대통령은 날카롭고 온전한 것으로 나타났다”며 “대통령 업무를 수행하기에도 적합하다”고 평가했다. 그는 “현직 미 대통령이 MOCA에 응한 것은 이번이 처음이다”라고 덧붙였다.

조진형 기자 enish@joongang.co.kr