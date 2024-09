'올드보이' 원작 작가 카리부 마레이 사망

박찬욱 감독의 영화 ‘올드보이’의 원작 만화 스토리를 쓴 일본 작가 카리부 마레이(狩撫麻礼)가 7일 사망했다고 14일 만화 출판사 쇼가쿠칸(小学館)이 발표했다. 74세.

카리부 마레이는 1979년 ‘아키라’의 오토모 가츠히로가 작화를 맡은 만화 ‘EAST OF THE SUN,WEST OF THE MOON’의 스토리 작가로 데뷔해 히지카타 유호·츠치야 가론 등 여러 필명으로 활동해왔다. 히로카네 겐지. 우라사와 나오키, 마츠모토 타이요 등 여러 유명 만화가들과 팀을 이뤄 작품을 발표했다.

박찬욱 감독이 영화로 만들어 2004년 칸 영화제 심사위원대상을 수상한 '올드보이'는 츠치야 가론이란 필명으로 발표한 작품이다. 히지카타 유호란 이름으로 발간한 ‘리버스엣지 오카와바타 탐정사’도 TV도쿄에서 드라마로 제작됐다.

대중 매체에 거의 등장하고 않고 작품만 발표해 얼굴이 알려지지 않았다. 쇼가쿠칸은 “이미 친척들끼리 장례를 마쳤고, 별도의 행사는 없을 것”이라고 밝혔다.

이영희 기자 misquick@joongang.co.kr