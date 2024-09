트럼프,“김정은과 좋은 관계 발언 보도는 가짜뉴스다!”

도널드 트럼프 미 대통령은 14일(현지시간) 자신의 트위트에 북한 김정은과 관련한 장문의 글을 올렸다. 트럼프 대통령은 트위터에 지난 11일 월스트리트저널이 자신과 인터뷰한 뒤 보도한 “나는 북한 김정은 위원장과 좋은 관계다(I have a good relationship with Kim Jong Un)”고 한 발언 보도가 잘못되었다고 했다. 트럼프 대통령은 자신은 그날 그런 말을 한 적이 없다고 밝혔다. 자신은 당시 “나는 ‘김정은과 좋은 관계를 가질 수도 있다’고 말했다(I said "I’d have a good relationship with Kim Jong Un"고 주장했다. 이어 ‘좋은 관계이다’와 ‘좋은 관계를 가질 수 있다’는 ‘커다란 차이가 있다(a big difference)’고 했다.

자신은 ‘운 좋게도(Fortunately)’ 대화 기록도 있다고 주장했다.

또 이어 “그들도 내가 무슨 말을 했고 무슨 뜻으로 한 말인지 정확히 알고 있다”며 “그들은 얘깃거리를 원했을 뿐이다”고 했다. 트럼프 대통령은 “가짜 뉴스!”라고 적으며 글을 마무리했다. 가짜뉴스라고 적으면서 알파벳을 ‘FAKE NEWS!’ 대문자로 적었다.

이에 대해 AFP는 이날 트럼프 대통령과 김정은의 사진을 붙여 이 내용을 보도했다.

조문규 기자