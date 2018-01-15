[인사] 국무조정실·총리비서실 外

◆국무조정실·총리비서실▶규제심사관리관 이영범▶성과관리지원과장 허준영
◆기획재정부<부이사관 승진>▶국고과장 선우정택▶재정관리총괄과장 정희갑▶개발금융총괄과장 안형익<서기관 승진>▶조세분석과 박은영▶법인세제과 배성현▶관세제도과 성용욱▶경제분석과 이희곤▶산업경제과 배준형▶재정전략과 하태원▶경영정보과 채현호
◆환경부<국장급 전보>▶금강유역환경청장 김동진
◆기상청<4급 전보>▶강원지방기상청 예보과장 조남산
◆제주특별자치도▶농업기술원장 이광석▶도민안전실장 유종성▶제주연구원 문원일▶도시건설국장 직무대리(직대) 이양문▶농업기술원 기술지원국장 정대천▶상하수도본부장 강창석▶세계유산본부장 김창조▶제주시 부시장 직무대리 고길림▶특별자치제도추진단장 나용해▶민군복합형관광미항 갈등해소지원단장 김정주▶공항확충지원단장 강영돈▶제주도개발공사 현창행 현성호 허경종▶장기교육 손영준▶특별자치행정국장 이승찬▶관광국장 양기철▶감사위원회 사무국장 강명삼▶인재개발원장 조상범▶제주연구원 현수송▶제주국제자유도시개발센터 고운봉▶제주테크노파크 고상호▶장기교육 문경진▶예산담당관 직대 김기범▶청렴감찰관 강만관▶재난대응과장 직대 김승훈▶평생교육과장 양원준▶평화대외협력과장 김남진▶교통정책과장 직대 안우진▶공항확충지원과장 현경옥▶주민소통팀장 고주환▶여성가족과장 직대 고숙희▶전기자동차과장 직대 송윤심▶환경자산물관리과장 직대 김태경▶생활환경과장 박근수▶친환경농정과장 양두환▶축산과장 최동수▶동물방역과장 강원명▶민군복합형관광미항 갈등해소지원팀장 변덕승▶골목상권살리기 추진팀장 조순여▶FTA 대응팀장 오경찬▶농업기술원 기술지원조정과장 양규식▶농업기술원 제주농업기술센터 소장 최윤식▶상하수도본부 상수도부장 이종훈▶〃하수도부장 이학승▶세계유산본부 세계유산문화재부장 김대근▶해양수산연구원장 김문관▶동물위생시험소장 김익천▶한라도서관장 강수복▶감사위원회 조사과장 직대 박성연▶장기교육 류도열 강민협 현공언 김애숙▶제주4·3평화재단 이지훈▶IUCN 강승철▶제주의료원 강창보▶제주도관광협회 이병철▶지역공동체발전과장 한용택▶특별자치법무과장 강한훈▶체육진흥과장 이영철▶투자유치과장 강동원▶도시건설과장 김창우▶도시재생과장 김곤성▶복지청소년과장 현홍직▶미래산업과장 김회산▶산림휴양과장 정성호▶식품원예특작과장 김윤자▶인재개발원 사회교육담당 김동용▶세계유산본부 한라산국립공원관리소장 이창호▶돌문화공원관리소장 김진선▶고용센터 소장 김용철▶의회 사무처 박원하▶〃고인자▶국회 사무처 오성률▶장기교육 김남윤▶제주컨벤션뷰로 김선홍▶협치정책기획관 의회협력담당 직대 고성진▶세정담당관 재산관리담당〃김창수▶ICT융합담당관 정보보호담당〃부윤경▶ICT융합담당관 정보서비스담당〃최미숙▶자치행정과 민원담당〃이남희▶특별자치법무과 규제개혁담당〃강기형▶지역공동체발전과 마을발전지원담당〃부우기▶평생교육과 교육지원담당〃김미영▶4·3지원과 4·3공원관리담당〃김형태▶도시건설과 도로시설담당〃양동석▶디자인건축지적과 토지관리담당〃송석철▶도로관리과 도로보수담당〃이태성▶대중교통과 운송지원담당〃김형남▶대중교통과 공영버스담당〃고경효▶복지청소년과 생활보장담당〃강미영▶노인장애인복지과 양지공원관리담당〃고승용▶여성가족과 여성능력개발담당〃강영심▶여성가족과 여성권익담당〃고영표▶보건건강위생과 정신건강증진담당〃좌길호▶보건건강위생과 감영관리담당〃강미애▶기업통상지원과 기술지원담당 김형규▶미래산업과 미래과학바이오담당〃양애옥▶환경정책과 환경수도담당〃이승민▶생활환경과 생활환경담당〃강성필▶친환경농정과 친환경농업담당〃유지호▶식품원예특작과 농산특작담당〃윤철원▶감귤진흥과 과수지원담당〃강선순▶축산과 축산정책담당〃김경호▶축산과 말산업육성담당〃양원종▶동물방역과 수의정책담당〃강완철▶동물방역과 동물방역담당〃문성환▶FTA대응팀 FTA대응담당 김영준▶수산정책과 고재완▶수산정책과 어업지도선장 고미철▶해운항만물류과 서귀포항만관리담당 직대 김종수▶공항확충지원단 주민소통담당〃김동희▶특별자치제도추진단 특별분권팀장 윤창호▶농업기술원 기술지원조정과 인력교육담당 직대 현덕현▶농업기술원 제주농업기술센터 농촌사회지도과장〃문선희▶농업기술원 동부농업기술센터 농촌사회지도과장 홍제선▶농업기술원 서부농업기술센터 기술보급과장 직대 김창윤▶상하수도부 서귀포하수운영과장〃김석주▶세계유산본부 자연문화재과장〃현문익▶세계유산본부 한라산연구부 생물자원연구과장〃김대신▶문화예술진흥원 공연기획과장〃정순▶축산진흥원 축산진흥과장〃김대철▶해양수산연구원 수산물안전과장〃강봉조▶동물위생시험소 동물방역과장〃문성업▶예산담당관 예산지원담당 김태성▶세정담당관 세무관리담당 강봉숙▶안전정책과 CCTV관제센터담당 김병찬▶자치행정과 시민참여인권담당 김명준▶평생교육과 청년정책담당 이지현▶4·3지원과 4·3지원담당 강민철▶평화대외협력과 평화사업담당 고춘화▶투자유치과 투자정책담당 강애숙▶카지노감독과 카지노산업담당 오영림▶카지노감독과 카지노관리담당 윤영유▶도시건설과 도시건설행정담당 소연주▶디자인건축지적과 디자인정책담당 문성종▶교통정책과 교통정책담당 좌정규▶교통정책과 택시행정담당 송기웅▶대중교통과 버스정책담당 고태경▶복지청소년과 복지정책담당 김진배▶복지청소년과 청소년육성담당 강창훈▶노인장애인복지과 노인복지담당 홍성희▶노인장애인복지과 노인요양담당 김기용▶여성가족과 양성평등담당 이인옥▶미래산업과 저탄소산업담당 이순심▶전기자동차과 전기차산업담당 박영수▶환경자산물관리과 곶자왈생태관광담당 홍한성▶식품원예특작과 식품가공유통담당 홍호진▶축산과 축산환경담당 김준▶수산정책과 양식산업담당 우윤필▶공보관 언론협력담당 황경선▶특별자치제도추진단 제도개선담당 김관현▶농업기술원 제주농업기술센터 기술보급과장 양영문▶인재개발원 사회교육과 외국어교육담당 정맹철▶보훈청 항일기념관장 김상훈▶상하수도본부 하수도부 제주하수운영과장 강봉국▶세계유산본부 세계유산문화재정책과장 김영호▶세계유산본부 문화유적관리과장 오태수▶민속자연사박물관 운영팀장 고매숙▶해양수산연구원 해양수산자원과장 원승환▶동물위생시험소 축산물안전과장 김병수▶한라도서관 운영팀장 김재선▶설문대여성문화센터 교육운영팀장 김우숙▶고용센터 고용총괄과장 고태빈▶의회 사무처 채종우▶행정안전부 김원칠▶해양수산부 오상필 송창수▶고용노동부 이철수▶국가보훈처 강경남▶국무조정실 김태완 양태녕▶지역발전위원회 김영길▶지방자치발전위원회 양회연▶제주문화콘텐츠진흥원 박순태▶제주한의약연구원 현경식▶장기교육 진상수 강순형 최성두▶제주도 김삼용
◆계룡시<4급 승진>▶사회복지실장 김연우
◆진주시<4급 승진>▶상하수도사업소장 박진기
◆한국언론진흥재단▶미디어연구센터장 정봉근▶광고기획국장 이종경▶광고매체국장 금장환▶경영기획실장 조영현▶지역언론지원국장 윤현배▶뉴스유통국장 조동시