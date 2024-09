트럼프 “내 건강 검진 나쁘게 나오면 증시도 불안할 것”

대통령 취임 후 첫 건강 검진을 하루 앞둔 11일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 “내 건강 검진 결과는 아주 좋을 것”이라며 자신감을 내비쳤다.

12일 워싱턴DC 외곽 국군병원서 건강검진 받을 계획 #백악관 “정신건강은 검진 대상 아냐” #전임자였던 오바마·조지 부시 전 대통령은 재임시 건강 양호

CNBC 등에 따르면 이날 트럼프 대통령은 기자회견에서 이처럼 말하며 “검진 결과가 나쁘게 나오면 난 깜짝 놀랄 것이다. 증시가 불안해질 수 있다”는 농담도 던졌다. 취임 당시 역대 최고령(만 70세)이었던 트럼프 대통령은 “신체 건강에는 문제가 없다”고 줄곧 자신해왔다. 수술 경험도 10살 때 받은 맹장수술이 전부라고 강조했었다.

그는 12일 워싱턴 D.C. 외곽의 한 국군병원에서 건강검진을 받을 예정이다. 신장, 체중, 체질량 지수(BMI), 심박수, 혈압 등 필수항목과 더불어, 심장·폐 기능, 시력, 콜레스테롤·혈당 수치에 대한 검사가 진행된다. 건강 검진 결과는 ‘미 대통령의 건강검진서(President's Physical Examination)’라는 제목의 웹 문서 형태로 백악관 홈페이지에 실리게 된다.

다만 최근 논란이 들끓는 트럼프의 정신건강은 이번 건강 검진 항목에 포함되지 않았다. 백악관은 “트럼프 대통령의 건강 검진에 정신의학적 검사는 진행되지 않을 것”이라고 밝혔다.

이와 관련해 뉴욕타임스(NYT)는 “앞으로 대통령 후보들은 신체 검사 뿐 아니라 정신건강 진단서을 스스로 제출해야 한다. 정신과 의사들이 중요한 역할을 할 것”이라고 비판했다.

미 언론은 트럼프 대통령의 당뇨 여부에도 주목하고 있다. 트럼프 대통령이 하루에 다이어트 콜라를 12캔씩 먹을 정도로 패스트푸드를 좋아하기 때문에 그의 당뇨 여부는 관심거리였다고 CNBC는 전했다.

◇버락 오바마, 조지 부시는 재임 때 건강

트럼프 대통령의 전임인 버락 오바마 전 대통령(2010~2016년)과 조지 W. 부시 전 대통령(2001~2009년)은 재임 시절 건강했다. 백악관 홈페이지에 실린 이들의 건강 검진서를 살펴본 결과다.

대통령 임기 마지막 해인 2016년 3월 공표된 오바마 전 대통령의 건강 검진서에는 ‘오바마 대통령의 건강은 매우 양호하다. 과거에 비해 더욱 좋아졌다. 좋은 식사 습관을 유지하고 꾸준히 운동을 한 결과, 체지방체중과 콜레스테롤 수치가 고루 개선됐다’는 요약 결과가 적혀 있다.

또 조지 부시 전 대통령의 건강 검진서(취임 직후인 2001년 8월)에는 ‘부시 대통령의 건강 상태는 매우 양호하며, 대통령 임무를 수행하기에도 적합하다(The President is in outstanding health and is fit for duty)’고 적혀 있다. ‘심혈관 건강이 동년배의 상위 2%에 들 정도로 좋다(The President is in the top 2% of men his age in cardiovascular fitness)’는 점이 특히 눈에 띈다.

조진형 기자 enish@joongang.co.kr