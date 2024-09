신생아에 '스모프리피드', 미국에선 '미숙아 사망 위험 약물'이라는데

이대목동병원에서 사망한 신생아 4명에게 주사된 주사제 '스모프리피드(SMOFLIPID)'가 미국 식품의약품국(FDA)에서 미숙아 사망위험을 경고한 약물이라는 사실이 확인됐다.

12일 연합뉴스는 보도를 통해 국내 의사들이 이런 사실을 모른 채 신생아에게 해당 주사제를 주사했을 가능성이 있다는 의혹을 제기했다. 지질영양주사제는 신생아나 음식을 먹기 힘든 환자에게 열량을 공급하기 위해 투여하는 주사제다.

연합뉴스는 국내 유통중인 스모프리피드 사용설명서에는 이런 경고 문구가 빠져 있다고 지적했다. 미국 FDA가 제공하는 스모프리피드 사용설명서에는 '경고(Warning)' 문구 아래 '미숙아 사망을 일으킨 사례가 보고된 바 있다(Deaths in preterm infants have been reported in literature)'이라고 쓰여 있다.

그 아래에는 '부검결과 이들의 폐정맥 내에서 지방이 축적돼 있었다'는 내용과 '미숙아 및 저체중아에게 이 주사제를 주입한 후 약물을 제거하기 어려우며, 이후 유리지방산 혈장 수치가 증가했다'는 설명도 포함돼 있다. 즉 미숙아와 소아환자에게 스모프리피드 사용의 안정성이 보장되지 않는다는 의미다.

연합뉴스에 따르면 국내 식품의약품안전처가 발행한 스모프리피드 사용설명서에는 이런 사망위험에 대한 경고 문구가 없다. 다만 고지혈증 위험이 있는 초극저체중 신생아와 고빌리루빈혈증과 폐고혈압을 가진 미숙아와 신생아에게는 신중히 투여해야 한다는 내용이 포함돼 있다.

연합뉴스는 이와 함께 "의사들조차도 이런 내용을 몰랐던 점으로 볼 때 식약처 뿐 아니라 국과수와 경찰도 스모프리피드 자체의 위험성을 간과했을 수 있다"는 한 대학교수를 인용했다.

반면 이병섭 대한신생아학회 총무 위원장은 스모프리피드 주사제에 대해 “유럽 등을 비롯한 외국에서 안전성과 효과가 확인되어 미숙아를 포함한 신생아에게 널리 사용되고 있다”며 “수유가 곤란한 미숙아와 신생아에게 없어서는 안되는 중요한 영양 주사”라고 말했다. 또한 “스모프리피드 사용설명서의 ‘경고(Warning)’ 문구는 스모프리피드에 국한된 것이 아니다”며 “미숙아나 소아에서 이를 대체할 수 있는 약물이 없어 이를 중단하거나 사용에 제한이 있을 경우 심각한 진료의 차질이 우려될 수 있다”고 설명했다.

앞서 경찰은 12일 오전 이대목동병원에서 사망한 신생아들의 사인이 시트로박터 프룬디균에 감염돼 일으킨 패혈증이라고 발표했다. 이는 국립과학수사연구원과 질병관리본부의 조사 결과에 따른 것이다.

