NYT 선정 ‘2018년 가봐야 하는 세계명소 1위는…’

2018년 가봐야 하는 세계명소는 어디일까.

뉴욕타임스가 ‘2018년 가봐야 할 세계명소 52곳’(52 Places to Go in 2018)을 선정해 발표했다.

11일 뉴욕타임스는 “올해 여행객들에게 영감을 줄 수 있는 장소를 골랐다. 일상으로부터의 도피를 위한 출발점이라 생각하라”며 세계명소 52곳을 꼽았다. 평창동계올림픽이 열리는 강원도는 7번째 순서에 올랐다.

뉴욕타임스는 강원도에 대해 ‘템플 스테이, 해변 리조트 그리고 올림픽’이라는 제목을 붙여 소개했다.

뉴욕타임스는 “평창동계올림픽이 열리는 강원도는 인천공항에서 KTX를 타면 2시간 만에 도착할 수 있는 곳”이라며 “연중 내내 급류 래프팅이나 하이킹을 할 수 있고, 동해 모래 해변은 멋진 리조트 등으로 활기를 띠고 있다”고 설명했다.

또한 “설악산 국립공원엔 평온한 사찰이 자리 잡고 있다”며 “사찰에서 템플스테이를 할 수 있고, 사찰 음식도 맛볼 수 있다”고 전했다.

앞서 ‘2016년 가봐야 할 세계명소’에선 강원도 평창이 35위에 올랐고, 지난해에는 부산이 48위에 꼽혔다.

한편, 가장 처음 이름을 올린 곳은 미국 루이지애나주의 항구도시 뉴올리언스. 뉴욕타임스는 “300년 역사를 지나오며 도시 특유의 문화와 다양성을 간직한 곳”이라고 설명했다. 이외에도 콜롬비아, 이탈리아 바실리카타, 카리브 해, 스위스 피어발트슈테터 호수(루체른호), 칠레, 미 오하이오주 신시내티, 부탄 등이 주요 추천 여행지로 선정됐다.

아시아에서는 중국 간쑤성(17위), 일본 혼슈의 서쪽 해안(27위), 인도 찬디가르(43위), 라오스 루앙프라방(52위) 등이 올랐다.

이지영 기자 lee.jiyoung2@joongang.co.kr