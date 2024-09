중국의 선전(深圳) 방문기

한 때 ‘내일의 중국을 보려면 상하이(上海)로 가라’는 말이 있었지만 지금은 광동성 선전(深圳 심천)으로 가야할 것 같다. 지난 연말 미래 중국의 쇼 케이스라고 하는 선전을 다녀왔다.

선전을 글자로 풀이하면 첨단 도시와 전혀 어울리지 않는 시골냄새가 물씬 풍긴다. ‘밭과 밭 사이의 깊은 도랑’이란 의미이다. 냉전시대 홍콩 신계의 록마차우(落馬洲)에서 바라다 보이는 넓은 들판의 모습이었을 것이다.

오늘의 선전은 유동인구를 포함하면 2천만의 대도시가 되었다. 잠자는 농어촌 선전을 경제개발특구로 지정하여 개혁 개방의 상징적 도시로 만든 덩샤오핑(鄧小平)은 시내 중심의 연화산(蓮花山) 정상에 동상으로 서 있다. 해발 532m의 연화산은 아열대의 반얀트리(榕樹)와 양귀비가 좋아했다는 리치(荔枝)가 숲을 이룬 아름다운 시민공원이다.

연화산에 올라 덩샤오핑을 만나보니 그냥 서 있는 것이 아니고 바쁘게 걸어가고 있었다. 바로 앞의 시청 앞 시민 광장에 사람들을 모아 놓고 “검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잘 잡으면 좋은 고양이(黑猫白猫 㧓老鼠 就是好猫)”라면서 개혁 개방의 중요성에 대해 일장 연설이라도 하려는 모습이다.

중국(淸)이 19세기 중반 아편전쟁에서 패배한 것은 영국에서 시작한 1차 산업혁명을 몰랐기 때문이다. 그 후 2차 3차 산업 혁명에서도 밀렸지만 4차 산업혁명만큼은 꼭 성공시켜 중국몽(中國夢)을 이루고자하는 시진핑(習近平) 국가주석의 의지가 선전에서 묻어 나온다.

4차 산업혁명의 메카가 된 선전은 중국 전체에서 30대 전후의 총명하고 꿈 많은 젊은이들을 블랙홀처럼 빨아들이고 있다. 비와이디(比亞迪 BYD 전기차) 다지앙(大疆創 DJI 드론) 텐센트(騰訊 인터넷 서비스), 중흥통신(ZTE 휴대전화제조), 화웨이(華爲 통신장비), 폭스콘(Foxconn 컴퓨터 제조)등 IT 회사가 집중적으로 몰려있는 이유이다.

선전 시내에는 전기자동차가 많이 다닌다. 특히 택시의 절반이 BYD 자동차이다. 전기버스 K9도 다닌다고 한다. 전기자동차에는 배기통(머플러)이 없다. 전기차의 원조라 일컬어지는 미국 테슬라를 능가하는 BYD의 성공 스토리는 설립자인 왕촨푸(王傳福) 회장의 성공 스토리이기도 하다.

1966년 안휘성 시골에서 가난한 목공의 아들로 태어난 왕 회장은 일찍이 부모를 잃고 형의 도움으로 야금물리학을 공부하고 배터리 분야에 올인하였다. 1995년 29세의 나이에 선전의 낡은 개러지(차고)에서 휴대폰 배터리를 생산하는 회사를 만들었다. 이름도 왕 회장이 가장 좋아하는 말인 ‘꿈을 세워라(Build Your Dreams.)’는 의미로 BYD로 하였다.

왕 회장은 2003년 경영난에 빠진 시안진촨(西安秦川) 자동차 회사를 인수, 배터리 기술로 전기차 생산을 시작했다. 2008년 워렌 버핏 회장이 장래성을 알아보고 지분 10%를 인수하자 세계적으로 유명해졌다. 2015년 63,000대의 전기 자동차를 판매하여 미국의 테슬라를 제치고 세계 시장 점유율 1위가 되었다.

또 하나의 성공 스토리는 프랭크 왕(汪滔 왕타오)의 이야기이다. 그는 1980년 저장성 항저우에 태어나 홍콩 과기대를 졸업한 후 26세의 나이로 선전의 한 작은 사무실에서 드론 제조회사인 DJI를 창업하였다. 10 여 년 전이다. 첨단 산업 드론을 통해 가짜와 싸구려의 나라로 알려진 중국의 이미지를 바꿀 것을 목표로 하였다고 한다.

DJI는 회사명 ‘대강창신기술공사’의 다지앙(Da-Jiang 大疆)과 창신(Innovation 創新)의 영문 첫 글자를 붙여서 만든 것이다. 다지앙은 ‘빅 칸트리’ 즉 중국을 의미하는 것 같다. 요즘 선전을 찾는 외국기자들은 대부분 DJI를 취재하러 온다고 한다.

선전에서 드론 전시장을 찾아 드론 시범을 체험하였다. 드론에 부착한 카메라에 짐벌(떨림방지)이 장착되어 있어 화질이 깨끗했다. 자신의 휴대폰을 끼워 영상을 볼 수 있다. 직원이 비행 중의 드론에 손을 접근시키자 드론이 후진한다. 충돌 방지 센서가 부착되어 있다는 것이다.

팬텀 시리즈로 반년마다 새로운 신제품이 나오는 DJI는 세계 시장 점유율 70%에 가깝다고 한다. 프랭크 왕의 지분은 2015년 현재 45% 라고 하는 데 대략 계산을 해도 5조원 갑부가 된다. 지난 해 1월 미국 백악관 드론 사건이며 일본 총리 관저 옥상에 발견된 드론도 모두 DJI 제품으로 밝혀져 세상을 놀라게 하였다.

DJI는 2014년 뉴욕 타임즈(NYT) 선정 ‘2014년 우수 첨단기술제품상’을 받을 정도로 잘 나가는 기업이다. 현재 기업 가치는 100억 달러로 추산되고 있지만 아직은 비상장이지만 상장할 경우 그 가치를 아무도 모른다고 한다.

창립자 프랭크 왕의 좌우명은 “아무리 좋은 것을 만들어도 지나치지 않는다(Good enough is not good enough)”라고 한다. 중국의 자존심이 DJI에 있다면 DJI의 본사가 있는 선전이 중국의 자존심이 될 것 같다.

선전은 인공지능(AI)을 이용한 자율주행과 로봇 등 4차 산업혁명 분야에서도 선두를 달리고 있다. 앞으로는 미국의 서부 샌프란시스코에 ‘실리콘 밸리’가 있다면 중국 남부 선전에는 ‘4차산업 밸리’가 있다고 해야 할지 모르겠다.

홍콩과 마카오의 일국양제(一國兩制 One country Two systems)가 끝나는 30년 이전에 선전을 중심으로 좌측(東)의 홍콩, 우측(西)의 주하이.마카오를 포용하는 주강(珠江) 삼각주 지역은 미국의 샌프란시스코 지역을 능가하는 거대한 ‘베이 에리어’가 형성될 것 같다.

내년에 완공되는 홍콩과 마카오 그리고 주하이(珠海)를 연결하는 세계 최장의 55km의 해저 터널 및 교량은 선전- 홍콩- 마카오.주하이가 황금 알을 낳는 골든 트라이앵글을 이루게 된다.

19차 공산당 대회이후 중국에서 흔히 볼 수 있는 ‘초심을 잊지 말고 사명을 기억하자(不忘初心 牢記使命)’는 구호가 선전에서는 예사롭게 보이지 않는다. 덩샤오핑의 초심을 시 주석이 이루어 내겠다는 것이다.

금년의 끝자락을 미래의 중국 선전에서 보내면서 안타까운 것은 한반도의 위기 속에서 국론은 분열되고 복지정책의 확대 등으로 경제의 어려움을 겪는 우리나라와 미래의 꿈을 놓고 현재를 희생하면서 열심히 뛰어가는 중국과 확연히 대조되는 모습이다. 우리도 새해부터는 새로운 각오로 신발 끈을 다시 매야겠다.

