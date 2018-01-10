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사회 사회일반

[인사] 법무부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆법무부<고위공무원 승진>▶기획조정실 정책기획관 이상순<3급 승진>▶기획조정실 기획재정담당관 김상권<4급 승진>▶기획조정실 기획재정담당관실 김홍준▶법무연수원 총무과 배성용<4급 전보>▶법무연수원 교정훈련과장 김정열▶기획조정실 혁신행정담당관실 이천재▶〃감찰관실 감사담당관실 김종관▶〃운영지원과 김진섭▶〃기획조정실 시설담당관실 김정복▶〃기획조정실 시설담당관실 이석재▶서울구치소 시설과장 조록환

◆국토교통부<과장급 전보>▶건축문화경관과장 이경석

◆경남도<3급>▶농정국장 이정곤▶경남발전연구원 파견 정한록<4급>▶기획조정실 교육지원담당관 최복식▶〃재정점검과장 박민규▶〃예산담당관 직무대리 류형근 ▶〃정보통계담당관 장태용▶재난안전건설본부 안전정책과장 강호천 ▶〃건설지원과장 손명용 ▶〃수자원정책과장 김경열▶미래산업국 미래융복합산업과장 김태문 ▶〃투자유치과장 손사현 ▶〃연구개발지원과장 정석덕▶경제통상국 일자리창출과장 윤경석 ▶〃기업지원과장 안재규 ▶〃경제정책과장 이인숙 ▶〃국제통상과장 곽영준 ▶〃지역공동체과장 최영호▶비서실장 이상헌▶행정국 대민봉사과장 우명희 ▶〃세정과장 백유기 ▶〃 회계과장 박금석▶해양수산국 해양수산과장 김춘근▶〃어업진흥과장 홍득호 ▶〃 항만정책과장 문성규▶도시교통국 도시계획과장 허상윤 ▶〃토지정보과장 김상호▶문화관광체육국 문화예술과장 이상훈▶〃관광진흥과장 강임기 ▶〃체육지원과장 김종순 ▶〃가야사연구복원추진단장 조웅제▶복지보건국 서민복지노인정책과장 제해식▶〃장애인복지과장 이도완 ▶〃식품의약과장 이종학▶서부권개발국 서부정책과장 서상진 ▶〃서부대개발과장 오문택 ▶〃한방항노화산업과장 신민철▶농정국 친환경농업과장 김준간 ▶〃농산물유통과장 정연상▶환경산림국 환경정책과장 정석원▶〃기후대기과장 정영진 ▶〃수질관리과장 김한준 ▶〃산림녹지과장 서석봉▶의회사무처 의사담당관 윤주각 ▶〃입법예산분석담당관 백삼종 ▶〃수석전문위원 문일 ▶〃수석전문위원 강수헌 ▶〃수석전문위원 김인수▶농업기술원 총무과장 성병호 ▶〃미래농업교육과장 신현석▶인재개발원 인재개발지원과장 직무대리 이용주▶경남도립남해대학 사무국장 송준필▶서울본부장 직무대리 김상원▶수산자원연구소장 노영학▶산림환경연구원장 직무대리 유재원▶환경교육원장 조종호▶여성능력개발센터소장 박충규▶경남대표도서관장 김종환▶경상남도기록원장 오시환▶거제시 최동묵▶농업기술원(과장요원) 조성래▶보건환경연구원 보건연구과장 하강자▶광양만권경제자유구역청 파견 허남윤▶2018 창원세계사격선수권대회 조직위원회 파견 장재혁

◆광주시<2급 승진>▶교통건설국 이연▶문화관광체육실 정민곤<3급 승진>▶지역공동체추진단 문정찬▶문화도시정책관 이효상▶일자리경제국 손경종▶여성청소년가족정책관 황인숙▶행정지원과 오채중▶미래산업정책관 박정환(지정대리)▶보건환경연구원 조영관<4급 승진>▶교통정책과 김요성▶의회사무처 윤승중▶법무담당관 서재주▶감사위원회 이상재▶예산정책관 손옥수▶행정지원과 이승국▶대변인 송준현▶청년정책과 이승철▶환경정책과 안덕헌▶여성청소년가족정책관 전인근▶미래산업정책관 유영▶대회지원과 제순자▶생명농업과 김병용▶인권평화협력관 김재식▶문화도시정책관 이은상▶토지정보과 이순호▶자동차산업과 김동운(지정대리)▶보건환경연구원 배석진▶농업기술센터 조혜경

◆경주시▶문화관광실장 이상영▶북경주행정복지센터장 공진윤▶의회사무국장 한진억▶맑은 물 사업본부장 박현숙▶도시개발국장 김성수▶감사관 권순복▶문화예술과장 최해열▶자원순환과장 남윤호▶교통행정과장 김원태▶시정새마을과장 신태윤▶복지지원과장 최형대▶시민봉사과장 최봉순▶회계과장 이석준▶의회사무국 전문위원 장진▶왕경조성과장 임동주▶수도행정과장 최정식▶성건동장 최정환▶선도동장 허만대▶황성동장 류영락▶복지정책과장 남미경▶위생과장 김성도▶도시공원과장 권영만▶도로과장 김수식▶토지정보과장 권칠영▶서울사무소장 정희탄▶미래사업추진단장 예병원▶차량등록사업소장 김창래▶양북면장 손창수▶용강동장 서기식▶하늘마루관리사무소장 서정보▶건강증진과장 홍정옥▶건천읍장 김병성▶서 면장 전봉석▶문화재과장 이채경▶양남면장 직대 장상택▶황남동장 직대 정주용

◆경남 거제시<4급>▶의회 사무국장 여경상▶행정과(교육파견) 원태희▶주민생활국장 김현규▶국가산단추진단장 김인태

◆남양주시▶안전기획과장 이효석▶교육청소년과장 조성기▶회계과장 이군희▶8272민원센터장 직무대리 조성근

◆수원시▶제2부시장 백운석<4급 승진>▶문화체육교육국장 송영완▶환경국장 이훈성▶의회사무국장 김교원▶상수도사업소장 김교선▶도서관사업소장 김병익▶박물관사업소장 오성석▶군공항이전추진단장 이범식▶공원녹지사업소장 임인수<4급 전보>▶복지여성국장 신화균▶팔달구청장 한상율

◆전주시▶시민안전담당관 남종희▶기획예산과장 김병수▶전주시시설관리공단 파견 김진영▶총무과장 한동연▶문화정책과장 서배원▶국립무형유산원 파견 이재옥▶의회사무국 전문위원 신명애▶전국시군자치구의회의장협의회 파견 전을열▶한국전통문화전당 파견 강병구▶보건소 건강증진과장 유성자▶전주푸드통합지원센터 파견 강세권▶전주시통합체육회 파견 배진성▶일자리청년정책과 김봉정

◆아시아타임즈▶산업부장(국장대우) 송남석▶뉴미디어부 부장 이원일

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