3만원 어린이집 안되고, 100만원 유치원 된다는 정부

“영어 동요가 선행학습이라뇨” 3월부터 금지된다는 어린이집 영어 수업 현장 가보니

“How‘s the weather? sunny, sunny, sunny(날씨가 어때요? 해가 떴어요.)”

5일 오후 서울 종로구 롯데백화점 직장어린이집. 2층 나무반 교실에선 만 4,5세 아이들이 손으로 율동을 하며 영어 노래를 부르고 있다. 스피커에선 ’sunny(화창한), cloudy(구름 낀), rainy(비오는)‘ 같은 날씨 단어가 들어간 영어 동요가 흘러나왔다.

이어 선생님이 ‘피터팬’ 동화책을 꺼냈다. 웬디와 동생들이 피터팬의 나라 네버랜드에 도착하는 장면을 영어와 한국어로 읽었다. 아이들은 이야기를 들은 뒤 피터팬ㆍ웬디ㆍ팅커벨 등 등장인물 가면을 쓰고 역할극을 했다. 장난끼 많은 원준이가 익살스러운 표정으로 연기하자 친구들은 “와아” 웃음을 터뜨렸다. 영어 학습이라기보다는 놀이에 가까워 보인다. 팅커벨 역할을 맡은 주하는 “연극하는 게 너무 재미있다”며 활짝 웃었다.

이 어린이집은 만 3~5세 유아를 대상으로 매주 2회(회당 20분) 이러한 방과 후 영어 특성화 수업을 한다. 교재비를 포함해 월 2만6000원을 부모가 부담한다. 부모 만족도가 높다. 4세 반에 딸을 보내는 윤승희(32) 씨는 “특성화 수업으로 영어·체육·음악을 하는데 아이가 그 중에서 영어를 가장 좋아한다”며 “아이가 노래를 부르며 자연스레 영어에 익숙해져서 따로 돈 들여 학원 보낼 필요가 없다”고 말했다.

전국 어린이집 만 3~5세 반의 45.4%가 방과 후 영어 특성화 수업을 진행한다(2015년 보육실태조사). 월 비용이 3만원을 넘지 않는다. 서울 마포구 서교어린이집문정화(58) 원장은 “영어 동요나 역할극을 하며 ‘아, 이런 언어도 있구나’ 흥미를 유발한다”고 말했다.

어린이집 월 3만원대 놀이 위주 방과 후 영어 수업 #교육부 "선행학습금지법 따라 전면 금지 방침" #서울에만 영어유치원 237곳, 월 평균 103만원

이르면 3월부터 어린이집 방과 후 영어 수업이 금지된다. 교육부가 최근 “3월부터 어린이집 영어 방과 후 수업을 금지해달라”며 어린이집 주무 부처인 보건복지부에 요청했기 때문이다. 선행학습금지법에 따라 유치원과 초등학교 1, 2학년 영어 방과 후 수업이 전면 금지되니 어린이집도 금지해달라는 것이다. 선행학습금지법은 교육부가, 어린이집은 복지부가 맡고 있다.

권지영 교육부 유아교육정책과장은 “어린이집도 유치원ㆍ초등 저학년과 같이 영어 수업을 금지해야 한다는 데 대해 복지부도 동의했다. 금지 시기는 협의를 거쳐 이달 중 발표할 예정”이라고 말했다.

학부모들들은 "황당하다"고 반발한다. 5살 아들을 둔 학부모 김진명(37ㆍ경기 안양시)씨는 “어린이집에서 방과 후 ‘노래로 부르는 영어’ 수업을 듣는데 그걸 선행학습이라고 금지한다니 황당하다”고 말했다. 김 씨는 “월 100만원 넘게 드는 영어유치원은 막지 않고 공교육 틀 안에서 3만원 정도로 싼값에 영어 맛이라도 볼 수 있는 수업은 왜 금지하는지 모르겠다”고 비판했다. 청와대 국민청원 게시판에는 김 씨와 같은 의견을 담은 청원 100여건이 올라와 있다.

영어학원은 금지 못해

유아 대상 전일제 영어 학원(일명 영어유치원)은 교육부의 ‘선행학습 금지법’ 적용 대상이 아니다. 이름은 유치원이지만 실제로는 학원이다.

5일 오후 서울 용산구의 P 학원. 만 3~5세를 대상으로 매일 오전 9시 30분부터 오후 3시까지 수업을 진행한다. 원어민 강사 1명과 한국인 담임 1명, 보조 강사 2명이 한 반을 맡는다. 미국 초등학교에서 쓰는 교과서를 주 교재로 사용한다. 한 달 비용은 143만원(차량비, 급식비 등 포함)이다. 학원 관계자는 “만 5세까지 공부한 뒤 졸업할 때 미국 초등학교 1~2학년 수준을 만드는 게 목표”라고 설명했다.

5살 아들을 이곳에 보내는 학부모 정 모(41ㆍ여) 씨는 “3살부터 보내는데 영어 동화책도 잘 읽고, 유치원생 수준 방송 프로그램을 무난히 듣고 이해하는 수준이 되어서 만족한다”고 말했다. 또 다른 학부모(46)는 “2년 정도 다니니 미국 여행 때 외국인 승무원에게 ‘Do you have a table around here?’라고 물어볼 정도로 일상 회화를 하더라”며 “일반적인 사립유치원도 수업료가 월 70만원 정도인데 조금 더 비싸지만 효과가 확실하니 보낸다”고 말했다.

시민단체인 '사교육걱정없는세상'의 실태조사 결과에 따르면 2016년 말 기준 서울시내 영어유치원은 237곳이다. 월 평균 학원비는 약 103만원, 최대 216만원이다. 교습시간은 5시간 7분이다. 초등학교 저학년 하루 수업시간보다 길다.

어린이집 영어 수업이 금지되면 영어를 가르치고 싶은 경우에 일부 여유 있는 가정은 영어유치원에 보낼 수 있지만 대부분은 동네 영어학원에 보내든지 포기해야 한다. 반일제 영어학원도 보통 월 30만원이 넘는다. 학부모 박 모(40ㆍ경기 용인시) 씨는 4살 딸을 어린이집 방과 후에 원어민 강사가 있는 영어학원에 주 3회 보내고 월 45만원을 낸다. 박 씨는 “부담되지만 영어 말하기에 익숙해지길 기대하면서 보낸다”고 말했다.

조기 영어 교육 효과 논란

전문가들은 대체로 3~5세 아동을 영어학원에 보내는 것은 반대한다. 우남희 전 육아정책연구소장은 “유아기에 영어를 배워봐야 효과가 없고, 지나친 주입식 교육은 거부감을 심어줄 수 있다”고 말했다. 이병민 서울대 교수(영어교육과)도 “일찍 시작한다고 해서 더 앞서나가고 잘하는 것은 아니다”라며 “5살이 1년 배울 분량을 10살 때 배우면 10시간이면 할 수 있다”고 말했다.

다만 이 교수는 “현재의 어린이집의 영어 놀이 교육은 해도 그만, 안 해도 그만이다. 한다고 해서 대단한 효과가 없겠지만 해서 나쁠 것도 없다고 본다”고 말했다.

이에스더ㆍ조한대 기자 etoile@joongang.co.kr