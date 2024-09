[취재일기] ‘재테크의 배신’이 불러온 코인 열풍

제 일터는 여의도입니다. 증권사와 자산운용사가 가장 많이 몰려있는 ‘재테크 1번지’입니다. 지난해 증시는 좋았습니다. 코스피는 8년 만에 가장 많이 올랐고(21.8%), 코스닥도 1999년 이후 최고치(798.42)를 기록했습니다. 하지만 지난 한 해 여의도를 사로잡은 화두는 주식이나 펀드가 아닌 암호화폐(일명 가상통화)였습니다.

여의도 증권맨도 증시 전문가 이전에 직장인입니다. 특히 20~30대 사회 초년생 사이 암호화폐에 대한 관심은 열풍이었습니다.

20대가 가장인 가구의 평균 자산은 지난해 기준 9781만원, 30대 가구는 2억8641만원입니다. 이마저도 빚더미 위의 자산입니다. 20대 가구는 평균 4778만원, 30대 가구는 평균 8037만원의 빚(금융부채)을 지고 있습니다(통계청). 이들이 돈을 불릴 수 있는 수단은 있을까요.

연 1~2% 예·적금 금리로는 물가 상승률도 따라가기 버겁습니다. 저축만 했다가는 원금을 사실상 까먹는 꼴이 될 수 있습니다. 부동산으로 재테크를 하려면 집을 사야겠죠. 지난해 12월 기준 아파트 한 채 평균값은 전국 3억1355만원, 서울 6억5991만원입니다(한국감정원).

빚까지 따져 순자산이 1억원 안팎인 대부분 20~30대에게 ‘집테크’는 그림의 떡입니다. 치솟는 전·월세 보증금을 메꾸기에도 허덕이는 수준입니다. 주식도 대안이 아닙니다. 지난해 주식시장은 글로벌 금융위기 이후 최고의 호황을 맞았지만 개인투자자는 소외됐습니다. 수천억~수조원을 굴리는 외국인·기관투자가가 많이 투자한 대형주만 주로 올랐죠.

“가상통화 거래는 폰지(금융 다단계 사기)다”(김용범 금융위원회 부위원장)라거나 “형태 없는 비트코인 거품은 확 빠질 것”(최흥식 금융감독원장)이란 금융 당국의 경고도 현장에 통하지 않습니다.

대안이 없으니 ‘암호화폐는 사기다’라는 엄포가 먹힐 리 없습니다. 소액으로 수십·수백 배를 벌었다는 구전(口傳)까지 덧입혀진 암호화폐에 재테크 출구를 찾지 못한 20~30대가 몰릴 수밖에 없죠.

암호화폐 호황은 여러모로 1999년 IT 코스닥 열기를 닮았습니다. 배경엔 97~98년 외환위기로 인한 가계 파산이 있었죠. 적은 자금으로 큰돈을 벌 수 있다는 유혹이 IT 거품의 원인이었습니다. 지금의 코인 열풍이 IT 버블의 결과까지 닮지 않기만을 바랄 뿐입니다.

조현숙 경제부 기자 newear@joongang.co.kr